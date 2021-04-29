菲律賓疫情｜醫院瀕迫爆　專家憂「印度式失控」籲繼續辣招抗疫

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-29 18:02

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情出現失控局面，令亞洲其他國家也甚為憂心，其中菲律賓成為另一個受到關注的國家。當地累計確診個案已突破100萬宗，病床使用率已超過8成，有迫爆危機，專家呼籲菲律賓政府別放寬抗疫措施，以免出現印度式的失控情況。

菲律賓的累計確診個案在4月26日突破100萬宗，截至4月29日，目前數字為約102萬宗，好消息是當地疫情似有放緩情況，例如在4月27日，新增確診為7204宗，相較4月2日高峰期的15,310宗大為下降。但當地智庫認為這是一個「脆弱」的情況，並警告指菲律賓與印度其實是「走在同一十字路口」，意指面對的危機類似。

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馬尼拉多間醫院「迫爆」

由菲律賓學者與醫師組成的OCTA智庫，成員之一的醫生羅德里戈·翁（Rodrigo Ong）便指，當地病床使用率已超過8成，擔心醫院會不堪負荷。自從疫情在3月升溫後，馬尼拉多家醫院已迫爆，部份病人要等待多天才能入院，也有病人無法住院後，只好改到其他醫院尋找病床。

變種病毒也加劇危機，菲律賓政府抗疫小組前顧問利琼（Anthony Leachon）認為，隨着在英國、南非、巴西、印度等發現新流行的變種病毒，他擔心菲律賓的嚴格抗疫措施，也或未能控制疫情。

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疫苗計劃未如理想

在疫情嚴重下，政府依靠疫苗計劃抗疫，但菲律賓進度未如理想，據《紐約時報》統計，菲律賓目前僅有1.4%人口已接種一劑或以上疫苗。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）強調政府訂購疫苗的數量，已足夠讓7000萬人接種，但問題是大量疫苗還需等到年底才會送達。

OCTA智庫呼籲政府別放寬抗疫限制措施，以壓制疫情。杜特爾特4月28日晚上發表演說，宣布延長馬尼拉及其他4個省份的現有封城措施至5月14日，但另一邊會縮減馬尼拉的宵禁時間，由9小時減至6小時，以協助受疫情重創的商界。