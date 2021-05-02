菲律賓駐港總領事促港府勿強迫外傭打疫苗　指事前從無諮詢

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-02 14:05

本港有確診菲傭帶有變種病毒，政府要求全港37萬名家庭傭工強制檢測，勞工及福利局長羅致光日前透露，考慮將接種新冠疫苗列為外傭續約或申請工作簽證要求，更稱外傭非香港居民，可選擇不留港工作。 菲律賓駐港總領事Raly Tejada今日（2日）接受傳媒訪問時，促請港府切勿強迫外傭接種疫苗，強調港府不應具有歧視性，所有非本地勞工都要有相同安排，Raly Tejada又指政府事前沒有諮詢過意見，提醒打針並非僱傭合約一部份；他又指，若接種疫苗是工作規定，不能只限家傭，應包括所有海外僱員。

政府要求外傭強制檢測，5月2日(周日)逾千名外傭到維園排隊檢測。（李澤彤攝）

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菲律賓駐港總領事Raly Tejada接受《南華早報》訪問時表示，已敦促港府切勿強迫外傭打針，他指菲律賓領事館一直支持香港的免費自願檢測計劃，推積極推廣，相信菲律賓國民有能力做正確的事，而非被迫接種疫苗。

若接種疫苗是工作規定 不能只限家傭 應包括所有海外僱員

Raly Tejada又指，如果接種疫苗是在港工作的一項規定，就不能帶有歧視性，不能只限外藉家庭傭工，還應包括所有海外僱員。

他續指，政府推出新措施前並沒有直接諮詢其辦公室，認為港府應向受影響的領事館如菲律賓、印尼等國家諮詢，因為措施涉及國民的重要權利，他補充，對現時任何海外工人來說，接種疫苗並非合約義務的一部份。

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