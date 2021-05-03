印度疫情｜男醫因濕身照爆紅　長時間穿防護衣　為病人奮戰無怨尤

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-03 14:54

印度增千人病故 救命氧氣陸續運達第二波新冠肺炎疫情席捲全球，其中印度單日超過40萬例確診、3600多人死亡，醫療體系瀕臨崩潰，一名男醫生日前更穿着防護衣連續救治病人15小時，儘管全身被汗水浸濕、模樣狼狽，仍讓許多人感動直呼「為你驕傲」。

據美國《紐約郵報》報道，古吉拉特邦（Gujarat）一名醫生馬克瓦納（Sohil Makwana）28日在Twitter上分享一張照片，可以看到奮力救治病人15個小時後的他，好不容易脫下全身防護衣稍作休息，儘管頂着一頭亂髮、滿身是汗，連襯衫都被浸濕，仍直言「以為國家服務感到自豪」。

馬克瓦納透露，醫生、護士在4月印度疫情失控後，仍努力治療病人，有時甚至和確診者間僅有1英尺（約0.3米）的距離，坦言非常害怕被傳染，他同時也貼出父母接種新冠疫苗的畫面，呼籲大家盡速施打，「這是唯一的解決方案」。

文章曝光後吸引逾13萬名網友按讚，許多人紛紛留言鼓勵、「我知道光用文字鼓勵也不夠，但還是謝謝你們」、「敬業精神令人敬佩」、「向所有醫護人員致敬，為你們祈禱」、「辛苦您了，也請注意自己的安全」、「感謝你現在付出的一切」、「為你們感到驕傲」。

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