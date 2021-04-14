泰國振興旅遊無望？疫情再爆發3天近3千確診　景點紛紛關閉

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-04-14 14:28

泰國疫情持續升溫，13日泰國新年宋干節長假第一天，確診人數再通報新增965個確診個案，這已是連續3天單日確診近千個，3天共2,917個，累計確診34,575個，目前僅剩3府未出現第3波疫情確診病例。憂宋干長假疫情爆增，泰國軍方趕建方艙醫院，目前超過40府宣布自高危區入府需隔離，曼谷大王宮等景點也再次關閉。

泰國疫情中心（CCSA）昨日通報新增965例確診新冠肺炎（COVID-19），本土感染病例佔956個。第一類來自醫院通報的有654個，第二類透過社區主動篩檢機制找到的個案有302個。新增感染人數最多的5個府份依序是清邁251個、曼谷194個、春武里97個、巴蜀府73個，以及呵叻府67個。泰國國內已有42府出現新一波疫情確診病例。但從4月1日至13日的病例分布來看，泰國第3波疫情已擴散至全國74府，目前僅剩下拉廊府、沙敦府與耶拉府等3府未有確診病例。

點擊放大瀏覽疫情下的泰國照片▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

大多數新增個案與曼谷群聚感染有關

泰國公共衛生部疾病管制署長奧帕斯（Opas Karnkawinpong）表示，目前當局正嚴密監控清邁和曼谷的疫情狀況，並補充說兩地的大多數新增個案都與娛樂場所的群聚感染有關。歐帕斯預告，巴蜀府在14日的新增通報個案將大增至141例，其中包含2名外籍人士。當地官員指出，府內多數新病例都與華欣的Maya Exclusive夜店有關。據悉，先前在曼谷通羅區的Krystal Club有一名女性員工感染後，於3月30日參加華欣某夜店舉辦的音樂活動，隨後就引爆了巴蜀府的疫情。

第3波疫情蔓延 大王宮等景點再度關閉

有鑑於泰國國內疫情確診人數持續激增，為防止第3波疫情進一步擴散，泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）要求公務機關人員即日起至4月30日為止，實施「在家工作」（Work from Home），並呼籲民眾做好個人衛生管理。此外，王室內務處也宣布，包括大王宮、玉佛寺等7個泰國景點將從13日起再次暫時關閉。關閉地點如下：曼谷：大王宮、玉佛寺、詩麗吉王后泰絲博物館；大城：邦芭茵夏宮、泰王國藝術博物館；清邁：蒲屏宮；碧差汶里府：Chang Hua Man Royal Project王家計劃園區。

截至13日，泰國累計確診34,575例，治癒28,288例，死亡97例。

【延伸閱讀】泰國知名女星4次接觸確診者兼隔離皆無中招 網民：抗體找到了（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

【相關圖輯．新冠肺炎疫苗懶人包】5類人不宜接種▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

泰國疫情加劇 宋干節前夕拉警報 至少37府宣布來自高危區民眾需隔離

泰國疫情煞不住 連兩日近千人確診 軍方急搭野戰醫院

【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】