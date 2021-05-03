施雅晴：約翰遜不告上法院就代表蘇格蘭可合法舉行獨立公投

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-03 17:06

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，若英國政府不在法庭上挑戰蘇格蘭政府，那將意味蘇格蘭可以合法地舉行獨立公投。施雅晴再次表明要讓蘇格蘭從英國獨立的決心。

圖為5月1日，蘇格蘭首席部長施雅晴前往伯斯為其蘇格蘭民族黨舉行拉票活動。（Reuters）

施雅晴接受英國天空新聞台（Sky News）訪問，表示若首相約翰遜（Boris Johnson）要阻止蘇格蘭發起獨立公投，那應要入稟法院挑戰蘇格蘭政府，否則將意味蘇格蘭可以合法舉行公投。

約翰遜曾表示，他將拒絕任何第二次蘇格蘭獨立公投的請求，而蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）亦表示，未經國會批准的公投都會是非法的。

蘇格蘭將在5月6日舉行議會選舉，蘇格蘭民族黨（SNP）希望藉這次選舉中獲勝，並在2024年再次舉行獨立公投。蘇格蘭在2014年曾舉行過獨立公投，但以55%反對讓蘇格蘭決定留在英國中。但隨着英國公投脫歐，讓反對脫歐的蘇格蘭再次牽起獨立的呼聲。

蘇格蘭政府在1月發表全民公投路線藍圖，有意在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情結束後在國會通過公投議案，再要求英國國會根據《1998年蘇格蘭法案》（Scotland Act 1998）第30章賦予蘇格蘭舉行獨立公投的權力。