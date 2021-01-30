抗疫未成突訪蘇格蘭　約翰遜遇二次公投之禍？

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-01-30 08:00

受到變種新冠病毒重創的英國本月疫情雖有所緩解，但單日確診數字仍處高位，英國全國更是在最早2月22日前都將處於封鎖中。抗疫未成之時約翰遜卻急忙趕赴蘇格蘭，探望忙於建立疫苗接種中心的軍隊、參觀進行血清檢測的實驗室，究竟所為何事？

近期蘇格蘭勢頭愈發猛烈的獨立呼聲顯然驚動了約翰遜：蘇格蘭民族黨（SNP）目前在民調上呈現壓倒性領先；獨立公投成為民族黨核心競選議題；民調上自去年中以來支持獨立成為多數並持續上升；再加上民族黨在近期發布「實現公投的11步路線圖」 ——。種種跡象對於約翰遜和統一派而言無疑是一個危險的信號。他表示：「我們為了打敗這個病毒團結一致。疫情期間英國全國上下的通力合作便是蘇格蘭人民所期望的，這也恰恰是我一直以來所集中（投入的事）。」

與此同時，支持獨立的活動分子更在蘇格蘭法院提起訴訟，試圖通過法院為公投提供合法性。相關法律程序目前正在進行中。如果蘇格蘭真的從英國獨立開去，英國將會失去其三分之一的陸地面積以及十分之一的人口，這無疑給遭受着疫情和脫歐雙重打擊的英國雪上加霜 。

二次公投：施雅晴與約翰遜的角力

自2016年脫歐公投以來，眼見蘇格蘭民眾大比數支持留歐，民族黨領袖施雅晴就趁機積極的推動蘇格蘭第二次獨立公投議程。前有文翠珊以「時機未到」為藉口推脫，後有約翰遜堅稱公投為「一代人一次的」（once in a generation）機會，而2014年蘇格蘭民眾已經做出了「留英」的選擇；如欲進行二次公投，只有等幾十年以後。

不過，去年6月以來民調上支持獨立公投的比重突然反超且持續上升。其成因似乎是約翰遜本人對疫情的處置不力、而身為蘇格蘭首席部長的施雅晴相比之下卻以負責任的態度則將前者比下去，顯出了蘇格蘭政府也許比英格蘭政府更具治理能力，使民眾更願意支持獨立。

對約翰遜在全國封鎖政策下前往蘇格蘭，施雅晴批評此行為「非必要出行」，突顯約翰遜治理疫情不負責任。適逢此刻約翰遜在蘇格蘭民眾間的支持率跌入低谷，施雅晴的批評無疑給已經有所不滿的民情再添一把火。

民族黨近期發布的「實現公投的11步路線圖」，指如果約翰遜政府繼續堅持反對蘇格蘭舉辦公投，而疫情結束後，蘇格蘭的議會經五月選舉果真形成支持獨立的多數的話，民族黨則會立法推動公投。問題是，蘇格蘭議會在法律上只能授權舉行「建議性公投」（advisory referendum），其結果沒有法律效力。施雅晴此策，實際上是為向約翰遜政府施壓，迫使其不得不按《蘇格蘭法案》（Scotland Act）第30條允許蘇格蘭進行有法律約束力的公投。如果民調中支持獨立的比重持續佔大多數，那麼舉辦公投的呼聲將很難直接忽視。

至於目前正在法庭審理中的舉辦公投權限案件，實際上是獨立派的活動分子不滿施雅晴的手段而獨立採取的行動而出現的插曲。施雅晴本人之所以不這麼做，是因為她知道即使最高法院判定公投合法，其結果卻未必有法律效力。畢竟， 2014年在蘇格蘭議會通過之下舉辦的公投，若不是有與當時卡梅倫（David Cameron）政府據《蘇格蘭法令》第三十條簽訂的《愛丁堡協議》（Edinburgh Agreement）在前，也不會有法律效力。

換句話說，無論是在法庭上訴，還是蘇格蘭議會自行立法，最終還是要過西敏寺這一關。因此，施雅晴的策略乍眼看上去顯得保守，但卻是對目前的約翰遜政府和西敏寺最有效的一條路徑。

加泰隆尼亞噩夢再現？

約翰遜此次愛丁堡之行，大體採取在疫情之中人們更應團結一心的語調，但他或許可以嘗試另一種策略：向蘇格蘭民眾證明，強行進行公投獨立的「悲慘後果」。

儘管加泰隆尼亞的公投與蘇格蘭的公投仍存在根本上的不同——西班牙1978年憲法強調國家不可被分裂，禁止任何試圖分裂國家的行動，但蘇格蘭法令卻給了政府認可之下舉辦獨立公投的空間，也就是說，加泰2017年上演的西班牙警察阻止投票、與選民衝突的混亂場面不會在蘇格蘭出現——不過，其先例仍然對蘇格蘭獨立公投有警示作用。

2017年9月，加泰議會雖然通過了舉辦公投的決定，且規定投票不對最低投票率做限制。最終90%選民投了贊成票，但投票率卻只有43%。此後該數字被西班牙政府及外界援引作為投票結果缺乏正當性的證明。此外，在西班牙派出的執法人員的干預下，內政部表示有70個票站被關閉，加泰方面則稱仍有超過70%的票站正常運轉，但投票用的電腦系統也遭受攻擊。

對於蘇格蘭而言，一個不那麼戲劇化、但實際結果類似的情況亦可能上演。蘇格蘭保守黨（Scottish Conservative Party）領袖羅斯（Douglas Ross）在本周表示，如果蘇格蘭民族黨無法取得西敏寺的同意，保守黨將不會參與公投的拉票活動。另一位統一派的議員則警告民族黨稱：「如果你想繼續推進（公投），那麼就那樣做然後讓自己出醜吧，去辦一場99%贊成票但投票率卻幾乎為零的公投。」另外值得注意的是，民族黨在蘇格蘭32個地方政府中並不掌握多數控制權，也就意味着負責操辦投票的地方政府有可能選擇不配合SNP。

+ 2 + 2 + 2

最重要的是，施雅晴推動獨立公投的一個核心目標便是讓蘇格蘭回到歐盟的懷抱，但如此「粗暴公投」所帶來的後果則是徹底關上歐盟的大門。加泰獨立後，歐盟方面表示加泰議會的獨立聲明是對西班牙憲法以及《加泰隆尼亞自治條例》（Statute of Autonomy of Catalonia）的侵犯，且歐盟不會有任何一方認可加泰的宣言。

2016年的脫歐公投中，蘇格蘭和北愛爾蘭都贊成留在歐盟，此後幾年的脫歐議程則顯然是違背了蘇格蘭民眾的意願進行的，事件本身被視為一定程度上助長蘇格蘭民眾獨立意向的重要因素。蘇格蘭知名經濟研究機構 Fraser of Allander Institute認為，脫歐給蘇格蘭帶來「相當大的挑戰」，且已經給經濟產值帶來了達30億英鎊的損失。

多數民眾對公投的支持、加上蘇格蘭民族黨預計在五月的議會選舉中大勝，這將約翰遜置於一個需要小心應付的處境，如果對公投問題態度強硬地予以否決，則是完全忽視蘇格蘭民眾的合理訴求，反倒給獨立派更多把柄、導致獨立的勢頭更猛；但在獨立勢頭高漲的時刻達成公投協議，則很有可能使約翰遜成為導致蘇格蘭被分裂出英國的罪魁禍首。