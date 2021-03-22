地球唯一淨土？蘇格蘭小島連古堡底價87.3萬元　賣點：無病毒入侵

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-22 17:53

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，為了防疫民眾都只能待在家，盡量不跟人群接觸，因此能夠擁有一棟遠離塵囂的房屋，或許會是每個人心中的夢想。對此，英國拍賣行近日就在官網拍賣一座位在蘇格蘭的美麗小島，整座島買下來只要8萬鎊（約87.3萬港元），除了島以外還附贈一座島上古堡，讓不少行家都相當心動。

根據美國有線新聞網絡（CNN）報道，日前英國一家名為「未來財產（Future Property）」的拍賣行以8萬英鎊的起拍價出售一座位於蘇格蘭的小島，該拍賣行在會上表示，這座在蘇格蘭高地上的小島總共有11英畝，被幽靜的湖水包圍，如果在這座無人島上居住，享受「病毒入侵機率為零」的安心感。

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拍賣價格一公布後，立刻吸引來自世界各地的投資客，希望能夠搶下這座沒有病毒污染的小島。

物業經理史蒂芬（Stephen McCluskey）提到，島上除了一棟13世紀建造的古堡外沒有任何建築，先前為蘇格蘭的一個古老家族所擁有近500年，未來的擁有者將有機會成為英國商業大亨布蘭森（Richard Branson）家族的鄰居，甚至還可以看到海豚、松鼠等物種，還強調擁有自己的蘇格蘭島嶼的機會很少，希望有望投資的人不要放棄這難得的機會。

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