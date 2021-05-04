菲律賓國防部長誓言繼續在南海軍演

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-04 04:06

繼4月25日菲律賓在南海地區開展軍演後，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）5月2日表示，儘管中國呼籲菲律賓停止可能導致爭端加劇的行動，但菲律賓還將繼續在本國200海里的南海專屬經濟區內開展海上軍演。

俄羅斯衛星網5月3日報道，4月25日，菲律賓海岸警衛隊和漁業與水產資源局在「西菲律賓海」（即南海）舉行海上演習。菲律賓官員表示，演習活動是確保菲律賓在爭議水域「海上管轄權」的一部分。此次演習中菲律賓派出8艘主力艦，在中業島和黃岩島附近水域開展了包括航海、小艇操作、維修和後勤操作等方面的訓練。

據路透社報道，洛倫扎納2日在一份聲明中表示：「菲律賓海岸警衛隊和漁業和水產資源局將繼續在西菲律賓海（即南海）和卡拉延群島（即南沙群島部分島礁）進行海上巡邏。」

他還表示：「政府的立場不會動搖。」

3月底，約有200艘中國漁船停泊在菲律賓主張200海里專屬經濟區內的牛軛礁（菲方稱Julian Felipe Reef）附近。菲律賓向中國提出正式抗議，菲律賓國防部長洛倫扎納此前公開敦促中國「停止這一『入侵』行為，立即召回這些『侵犯』菲方海洋權利和領土主權的船隻。」

圖為2021年4月14日，菲律賓於南海牛軛礁巡邏。（美聯社）

4月28日，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）對外表示，菲律賓欠中國很多感謝，不想與中國開戰，但是涉及領土問題，菲律賓不會退步。

洛倫扎納表示，自己的言論呼應了杜特爾特在這個問題上的立場。他表示，杜特爾特「非常堅定和直接」地命令菲律賓軍隊「在不發動戰爭的情況下，捍衛我們的正當權利，維護海洋和平」。

菲律賓國防部長還表示，菲律賓「可以與其他國家友好合作，但不能以犧牲我們的主權和主權權利為代價」。

中國外交部發言人趙立堅此前表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，該礁及其附近海域向來是中方漁船的重要作業區和避風點，中方漁船在那裡作業、避風合理合法。菲方應該客觀正確看待，立即停止無端炒作，避免對兩國關係和南海和平穩定大局造成負面影響。