菲律賓外長爆粗抗議中國船隻駛入南海　洛欽：滾出去

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菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）5月3日以包含粗口的句子，抗議中國船隻進入兩國有主權爭議的南海水域。

圖為菲律賓海岸防衛隊及西菲律賓海國家工作小組3月21日提供、日期為3月7日的照片，相中是菲律賓所稱約200艘中國漁船。它們停泊在菲律賓稱為有主權爭議的牛軛礁水域，菲律賓政府對此表示關注。（AP）

洛欽3日在Twitter稱：「中國，我的朋友，我能如何禮貌地說這件事呢？讓我看看……噢……滾出去（Get the f**k out ）。你在對我們的友誼做些什麼？你，不是我們，我們正嘗試。你，你就像一個醜陋的蠢人，將你的注意力集中在一個想與你成為朋友的帥哥身上。」

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菲律賓外交部同日發聲明稱，中國海岸警衛隊做出跟蹤、阻擋及危險的動作，又以無線電挑釁菲律賓海岸警衛隊船隻。

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