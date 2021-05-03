菲律賓外長爆粗抗議中國船隻駛入南海　洛欽：滾出去

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-03 17:53

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）5月3日以包含粗口的句子，抗議中國船隻進入兩國有主權爭議的南海水域。

圖為菲律賓海岸防衛隊及西菲律賓海國家工作小組3月21日提供、日期為3月7日的照片，相中是菲律賓所稱約200艘中國漁船。它們停泊在菲律賓稱為有主權爭議的牛軛礁水域，菲律賓政府對此表示關注。（AP）

洛欽3日在Twitter稱：「中國，我的朋友，我能如何禮貌地說這件事呢？讓我看看……噢……滾出去（Get the f**k out ）。你在對我們的友誼做些什麼？你，不是我們，我們正嘗試。你，你就像一個醜陋的蠢人，將你的注意力集中在一個想與你成為朋友的帥哥身上。」

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021

菲律賓外交部同日發聲明稱，中國海岸警衛隊做出跟蹤、阻擋及危險的動作，又以無線電挑釁菲律賓海岸警衛隊船隻。