菲律賓軍方公開偵察牛軛礁最新照片　發現中國海警船

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-16 16:07

菲律賓海岸警衛隊4月15日公開牛軛礁（Whitsun Reef）附近海域照片，發現中國海警船。在這之前，菲律賓外交部兩次提出外交抗議，不滿中國漁船遲遲不肯離開。

2021年4月15日，菲律賓海岸警衛隊公開牛軛礁附近海域照片。（Reuters）

據路透社4月15日報道，菲律賓海岸警衛隊4月15日前往牛軛礁附近海域，並派出人員查看中國漁船。現場照片顯示，中國海警船在牛軛礁附近海域進行巡視，保護中國漁船進行捕魚作業。

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菲律賓方面4月14日表示，目前仍然有240艘船停在菲律賓水域的各個區域，其中包括牛軛礁附近的9艘。

菲律賓軍方發言人阿雷瓦羅（Edgard Arevalo）説：「我們要明白，如果我們説一個地區屬於我們，我們的人就得到那裏去。四艘菲律賓海軍軍艦已前去支援在牛軛礁、禮樂灘和南沙羣島的海岸警衞隊和漁船。」

與此同時，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Lochen）4月14日已經向中國方面兩次提出外交抗議，稱「他們真的是在法律規定屬於我們的水域捕魚」。菲律賓外交部4月12日還召見中國駐菲律賓大使黃溪連，不滿中國漁船遲遲不肯離開牛軛礁附近海域。

不過，中國駐菲律賓大使館發表聲明表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分。長期以來，中方漁船一直在該礁附近海域捕魚。近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂「中國海上民兵船」，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。

中國外交部多次強調，中國在南海的領土主權和海洋權益是在長期的歷史過程當中形成的，為中國曆屆政府所堅持，符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，主張通過談判解決爭端。