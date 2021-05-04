Bill Gates離婚｜二人財產分配或相當棘手　梅琳達會否成女首富？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-04 11:35

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）3日在Twitter宣布與妻子梅琳達（Melinda）離婚，結束長達27年的婚姻關係。由於65歲的蓋茨目前是全球第四大富豪，離婚後是否會導致財富縮水、梅琳達是否躋身女性富豪排行榜，令外界很好奇。

目前尚不清楚蓋茨和梅琳達離婚的財務細節，但這對夫婦肯定是近年內全球最有錢富豪排行富人中，第二宗重磅離婚案例。此前，全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與麥肯齊（MacKenzie Scott）離婚，麥肯齊立刻躍居世界女首富，她也成為世界上最具影響力的慈善家之一。

然而，蓋茨的財富可能比貝佐斯的更難「分割」，因為貝佐斯的財富大致集中在亞馬遜持股，至於蓋茨的財富雖然最初是源自微軟，但是蓋茨目前的微軟持股佔他資產的比率不到20%。

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蓋茨多年來已將多數微軟持股轉進比爾＆梅琳達蓋茨基金會，而且從他去年離開微軟董事會後，就再也未揭露現有持股。

蓋茨目前最大的資產是控股公司Cascade Investment，該公司是靠他賣掉微軟股票的收益和股息成立，至於經營則由拉森（Michael Larson）運作。蓋茨透過Cascade在房地產、能源和旅館領域擁有持股，也握有加拿大國鐵和Deere & Co等數十家上市公司持股。

蓋茨和56歲的梅琳達離婚，勢必會影響他在全球富豪排行榜的排名，不過兩人強調離婚對他們的龐大的慈善事業不會有太大影響，雙方「仍會維持比爾＆梅琳達蓋茨基金會的共同主席和理事職位」。

離婚律師、三藩市律師事務所Sideman & Bancroft合夥人馬澤伊（Monica Mazzei）表示，外界關注的一大問題是，兩人規劃未來在蓋茨基金會和家族辦公室所將合作、共事的程度。

馬澤伊說：「就連我所見過最平和的離婚，也都偏好把基金會分割為二，以便有較多的自主性、較少糾葛。」同樣原則適用於家族辦公室，通常會把投資分割為兩半。

蓋茨與梅琳達目前居住在華盛頓，當地採取夫妻共同財產制度。馬澤伊解釋說，這代表夫妻在婚姻中取得的任何財產，都是雙方共同均等持有。

目前無法判斷蓋茨與梅琳達是否簽有婚前協議書。

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