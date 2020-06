【Bill Gates夏季書單】蓋茨讀什麼？　即睇前首富書籍電影推薦

Bill Gates夏季書單(按圖瀏覽)↓↓↓

《The Choice》|Edith Eva Eger

《The Choice》是作者的回憶錄,加上克服心理創傷的指南結合而成。在二戰期間,當時年僅 16 歲的 Edith Eva Eger 被送入納粹奧斯威辛集中營,並從此與其父母失散。歷經戰亂,大難不死的她在戰後來到美國並成為一名治療師。透過她自身的經驗,希望能為心理創傷的患者提供克服困難的見解。而在疫情尚未消退的此刻,比爾蓋茲也認為大家或許可以從她的書中得到心靈的慰藉。

《The Ride of a Lifetime》|Bob Iger

甫卸任迪士尼執行長的 Bob Iger,在《The Ride of a Lifetime》書中描述他擔任迪士尼執行長時的種種經歷與感想;其中更包括 Bob Iger 收購皮克斯、盧卡斯影業、漫威等製作公司的心路歷程。而本書也得到比爾蓋茲的讚譽,甚至認為是他近年來讀過最棒的商業書籍;他也認為,無論是想從書中汲取成功經驗,或是單純休閒閱讀,大家都可以看看在這個迪士尼最具改革性的世代中發生的故事。

《雲圖》(Cloud Atlas)|David Mitchell

《雲圖》是一本科幻小說,並曾翻拍成電影。比爾蓋茲覺得,《雲圖》會讓人在閱讀完後思考、討論很長一段時間。因為書中是個牽涉到 6 個時間軸、間隔上百年的故事;從 19 世紀中期太平洋上的一艘帆船,到 24 世紀的未來世界,看似遙遠,卻又隱隱互相關聯。

《The Great Influenza》|John M. Barry

全球因為新冠肺炎產生無數動盪,相信大家都是有目共睹、感同身受的。而在過去,一戰期間爆發的「西班牙流感」也在當時於全球蔓延,並且奪走了上千萬條性命。雖然 1918 年與一百年後的現在的衛生條件、生活環境早已不同,但一樣是面對疫情的考驗之下,比爾蓋茲也推薦這本書給大家參考。

《Good Economics for Hard Times》|Abhijit V. Banerjee、Esther Duflo

儘管《Good Economics for Hard Times》著於肺炎爆發之前,沒有提到時下大家所關心的全球疫情下的經濟情勢。但是此書的兩位諾貝爾經濟學獎得主作者,仍舊透過移民等議題,為非經濟背景的讀者,講述經濟體系中複雜的影響。比爾蓋茲也是本書作者的粉絲,他更不諱言書中所提及的「富人稅問題」,並認為稅制應該有所改革,像他這樣的富人們需要向政府繳納更多的稅款。

除了上述的 5 本重點推薦書籍之外,比爾蓋茲更加碼推薦了以下幾本書:

.教導大家練習靜心,感受到壓力減輕、疲憊減輕,體驗「頂空」,達到平靜與滿足的《Headspace冥想正念手冊》;

.訓練記憶力的《與愛因斯坦月球漫步:三步喚醒你的驚人記憶力》;

.曾改編成電影《絕地救援》的原著小說《火星任務》(The Martian);

.講述一位帝俄時期的青年貴族,在 1922 年紅色政權的蘇聯統治下,被迫在莫斯科一家豪華飯店度過餘生故事的小說《莫斯科紳士》;

.描述一位生活嚴謹的遺傳學教授,為了擇偶而擬出了「蘿西計畫」後所發生的故事的小說《蘿西計畫》;

.《The Best We Could Do》則是探究移民的痛苦以及流離失所對孩子及其家庭的影響;

.《Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things That Happened》使用幽默的筆調講述作者對於生活中大小事的感悟;

.《如果這樣,會怎樣?:胡思亂想的搞怪趣問正經認真的科學妙答》作者解答了日常生活中各式各樣、匪夷所思的問題;

.《Xkcd: Volume 0》是一部網路漫畫作品,內容則包含了科學笑話到人際關係等種種多元議題。