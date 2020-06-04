【Bill Gates夏季書單】蓋茨讀什麼？　即睇前首富書籍電影推薦

全球新冠肺炎疫情影響之下，許多室內活動變成時下的主流休閒娛樂選擇。而身為微軟創辦人的Bill Gates比爾蓋茲也在最近推薦了幾部書籍、影劇作品，恰好讓各位就算在家也能夠好好利用時間、充實自己！ 文：Daniel Hsu, Neil（GQ Taiwan）

Bill Gates夏季書單（按圖瀏覽）↓↓↓

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Bill Gates還推薦了6部影視作品（按圖瀏覽）↓↓↓

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《The Choice》｜Edith Eva Eger

《The Choice》是作者的回憶錄，加上克服心理創傷的指南結合而成。在二戰期間，當時年僅 16 歲的 Edith Eva Eger 被送入納粹奧斯威辛集中營，並從此與其父母失散。歷經戰亂，大難不死的她在戰後來到美國並成為一名治療師。透過她自身的經驗，希望能為心理創傷的患者提供克服困難的見解。而在疫情尚未消退的此刻，比爾蓋茲也認為大家或許可以從她的書中得到心靈的慰藉。

《The Ride of a Lifetime》｜Bob Iger

甫卸任迪士尼執行長的 Bob Iger，在《The Ride of a Lifetime》書中描述他擔任迪士尼執行長時的種種經歷與感想；其中更包括 Bob Iger 收購皮克斯、盧卡斯影業、漫威等製作公司的心路歷程。而本書也得到比爾蓋茲的讚譽，甚至認為是他近年來讀過最棒的商業書籍；他也認為，無論是想從書中汲取成功經驗，或是單純休閒閱讀，大家都可以看看在這個迪士尼最具改革性的世代中發生的故事。

《雲圖》（Cloud Atlas）｜David Mitchell

《雲圖》是一本科幻小說，並曾翻拍成電影。比爾蓋茲覺得，《雲圖》會讓人在閱讀完後思考、討論很長一段時間。因為書中是個牽涉到 6 個時間軸、間隔上百年的故事；從 19 世紀中期太平洋上的一艘帆船，到 24 世紀的未來世界，看似遙遠，卻又隱隱互相關聯。

《The Great Influenza》｜John M. Barry

全球因為新冠肺炎產生無數動盪，相信大家都是有目共睹、感同身受的。而在過去，一戰期間爆發的「西班牙流感」也在當時於全球蔓延，並且奪走了上千萬條性命。雖然 1918 年與一百年後的現在的衛生條件、生活環境早已不同，但一樣是面對疫情的考驗之下，比爾蓋茲也推薦這本書給大家參考。

《Good Economics for Hard Times》｜Abhijit V. Banerjee、Esther Duflo

儘管《Good Economics for Hard Times》著於肺炎爆發之前，沒有提到時下大家所關心的全球疫情下的經濟情勢。但是此書的兩位諾貝爾經濟學獎得主作者，仍舊透過移民等議題，為非經濟背景的讀者，講述經濟體系中複雜的影響。比爾蓋茲也是本書作者的粉絲，他更不諱言書中所提及的「富人稅問題」，並認為稅制應該有所改革，像他這樣的富人們需要向政府繳納更多的稅款。

除了上述的 5 本重點推薦書籍之外，比爾蓋茲更加碼推薦了以下幾本書：

．教導大家練習靜心，感受到壓力減輕、疲憊減輕，體驗「頂空」，達到平靜與滿足的《Headspace冥想正念手冊》； ．訓練記憶力的《與愛因斯坦月球漫步：三步喚醒你的驚人記憶力》； ．曾改編成電影《絕地救援》的原著小說《火星任務》（The Martian）； ．講述一位帝俄時期的青年貴族，在 1922 年紅色政權的蘇聯統治下，被迫在莫斯科一家豪華飯店度過餘生故事的小說《莫斯科紳士》； ．描述一位生活嚴謹的遺傳學教授，為了擇偶而擬出了「蘿西計畫」後所發生的故事的小說《蘿西計畫》； ．《The Best We Could Do》則是探究移民的痛苦以及流離失所對孩子及其家庭的影響； ．《Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things That Happened》使用幽默的筆調講述作者對於生活中大小事的感悟； ．《如果這樣，會怎樣？：胡思亂想的搞怪趣問正經認真的科學妙答》作者解答了日常生活中各式各樣、匪夷所思的問題； ．《Xkcd: Volume 0》是一部網路漫畫作品，內容則包含了科學笑話到人際關係等種種多元議題。

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如果書還看不夠，比爾蓋茲也推薦了 6 部影視作品讓大家可以一次看個夠：

《流感來襲》（Pandemic: How to Prevent an Outbreak）是 Netflix 的紀錄片，內容介紹在第一線對抗流感的英勇先鋒，探索他們防堵下一波全球疫情爆發，所付出的各種努力； 《最重要的小事》（A Million Little Things）為 2018 年開始由 ABC 發行的影集，描述一群朋友各自因不同原因，以不同方式在生活中停滯不前，直到其中一名朋友無預警死亡後，他們幡然醒悟，決定活出不一樣的人生； 《這就是我們》（This Is Us）為 2016 年 NBC 開播的一部家庭親情連續劇，描述同年同月同日生的三個人，他們過去、現在、未來的人生故事； 《黑錢勝地》（Ozark）：為 Netflix 上的影集，劇情主要講述一名財務顧問拖著家人從芝加哥一路搬到密蘇里州的奧札克。因為一名毒梟的關係，他得在五年之內不斷洗錢，而且金額更高達五億元之多； 《我，克勞迪斯》（I, Claudius）則是 1976 年 BBC 的迷你影集，改編自英國作家羅伯特格雷夫斯最著名的作品，劇情主要講述古羅馬帝國第四任皇帝克勞狄的生平故事； 《間諜遊戲》（Spy Game）為 2001 年上映的動作電影，由羅拔烈福、畢彼特領銜主演，故事描述中央情報局探員和他的搭檔兩人在世界各地出生入死的故事。

相信有這麼多比爾蓋茲所推薦的無論是書籍還是影視作品的陪伴，各位都能在家防疫，也順便多元地學習、充實自己！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：比爾蓋茲夏季書單來了！因應新冠肺炎疫情家加碼推薦 14 本書、6 部影劇作品！】

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