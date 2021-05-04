Bill Gates離婚｜坐擁萬億資產　蓋茨離婚如何分身家成為焦點

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-04 11:32

微軟創辦人、現年65歲的比爾蓋茨（Bill Gates）5月3日宣布與夫人梅琳達（Melinda Gates）離婚，結束27年的婚姻。根據福布斯（Forbes）估算蓋茨的身家總值1,300億美元（約1萬億港元）。面對龐大資產，兩人離婚後將如何分配成為焦點。

圖為2017年4月法國巴黎，比爾蓋茨與梅琳達出席頒發法國榮譽軍團勳章儀式。（Reuters）

兩人離婚的消息成為頭條新聞，這亦是繼亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）在2020年離婚後，又一宗涉及千億美元的分身家事件。兩人離婚後將如何分配資產成為焦點，不過相關消息目前未能得知。

在兩人宣布離婚的公開信中，未有提及資產分配，僅表示會繼續共同運作基金會。而根據美國霍士新聞（Fox News）報道，兩人未有訂立婚前協議。路透社引述相關的離婚法律文件上只表示了兩人已在分配資產上達成共識，但未有提及當中細節。

根據福布斯估算，比爾蓋茨的身家總值1,300億美元，而根據名人資產網（Celebrity Net Worth）估算，蓋茨的身家更達1,460億美元（約1.1萬億港元）。蓋茨與梅琳達共同成立的「比爾與梅琳達蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），是全球最大的慈善基金組織。

至於其最著名的微軟公司，根據微軟2020年公布的數字，微軟總資產總值3,031億美元。不過蓋茨自2020年正式辭任董事職務，並出售其大部分股權，蓋茨現時僅持有微軟約1%的股權。

蓋茨與梅琳達共有3名子女，其主要的物業包括位於華盛頓湖附近、估值1.3億美元的特級公寓，及位於華盛頓雷德蒙德（Redmond）的微軟總部。