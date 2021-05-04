印度疫情｜累計確診破2000萬宗　反對派領袖籲國家全面封鎖抗疫

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-04 18:36

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）累計確診個案於5月4日達到逾2,000萬宗，成為繼美國後，第2個累計確診個案超過這個數字的國家。反對派領袖、國民大會黨議員甘地（Rahul Gandhi）呼籲實施全面封鎖，以阻止疫情進一步散播。

印度衞生部4日的數據顯示，全國在過去24小時新增357,229宗確診個案。死亡人數則增加3,449人，令累計死亡人數增至222,408人。

印度新冠肺炎疫情：圖為5月4日，印度孟買醫護人員運送一名新冠肺炎病人的遺體。（AP）

路透社4日引述醫療專家指，印度的實際新冠肺炎個案數目，或比已報告的數目多5至10倍。

報道稱，印度變種病毒株的確診個案急增，此病毒株的傳染力強，令印度醫療系統不勝負荷。

反對派領袖、國民大會黨議員甘地4日在Twitter上指，目前唯一可以阻止新冠病毒傳播的方法是實施全面封鎖，他批評政府不採取行動，正「殺死」很多無辜的人。