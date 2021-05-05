印度新冠病毒檢測實驗室不堪重負　規定三類人無需檢測

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-05 19:00

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，病毒檢測實驗室不堪重負，要求三類人不需要再做核酸檢測。

印度新德里電視台（NDTV）5月5日報道，印度聯邦政府修改了對於新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測的一系列規定，以減輕在病例激增的情況下各檢測機構的壓力。

新規之下，三類人群將不再需要進行檢測：在印度各邦轄區內出差或旅行的健康人士；已經康復的新冠患者；曾經在快速檢測和核酸檢測中檢出陽性結果的人群。

印度疫情反彈，每天數千人死亡，大批新冠死者露天火化（點擊大圖瀏覽）：

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報道稱，目前印度2,500多個檢測實驗室正承擔着巨大的工作壓力。在部分疫情嚴重的地區，個人檢測結果的公布時間已經愈來愈長。除了檢測機構壓力倍增以外，印度的其他醫療資源，如牀位、氧氣和藥品等，也面臨着極度短缺的情況。

印度的新冠疫情持續惡化。世界衞生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示，由於檢測能力有限，印度疫情的形勢被「嚴重低估」，印度實際感染人數可能已經達到官方報告數字的20倍到30倍。

按照斯瓦米納坦所説的20倍至30倍來計算，那麼印度實際的感染人數有可能達到3.5億至5.3億左右。