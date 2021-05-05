印尼機場檢測公司被爆重覆使用鼻咽拭子棉花棒　近9000人受影響

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-05 17:00

印尼一間醫療化驗公司有職員被揭發重覆使用以鼻咽拭子測試的棉花棒，5名相關職員被捕，涉事公司亦將面臨被告。當地警方表示，事件可能影響近9,000人。

圖為4月16日，泰國曼谷一間採樣檢查中心。示意圖。（Reuters）

涉事公司是名為Kimia Farma的國有醫療化驗企業，負責棉蘭市（Medan）瓜拉納穆國際機場（Kualanamu airport）的採樣工作。英國廣播公司（BBC）報道，相信公司自2020年12月開始，重覆使用棉花棒作鼻咽拭子測試。由於所有使用機場的旅客均需進行採樣檢測，有大量的旅客可能受到影響。當地警方表示，事件可能影響接近9,000人。

警方在4月29日突擊搜查位於棉蘭市的化驗室，並拘捕了包括負責人在內共5名員工，指控其清洗棉花棒並重新包裝使用，嚴重違反健康及消費者條例。警方同時正搜查其中的獲利是否與一宗涉嫌洗黑錢建屋案有關。

總部位於雅加達的Kimia Farma發表聲明，已即時把涉事員工革職，並承諾會防止同類事件發生。

有兩名經常往返棉蘭市機場的律師正計劃起訴Kimia Farma。在其集體訴訟中，控方要求公司向每名受影響的旅客賠償10億印尼盾（約54萬港元）。