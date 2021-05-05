新冠肺炎｜美國歧視亞裔案件急增　亞裔人士購槍數字同急升

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-05 13:45

隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國針對亞裔的歧視情況有上升趨勢。美國有媒體報道，有更多居住美國的亞裔人士，購買槍枝自保。但有組織警告指單純購買槍枝不能解決問題，缺乏訓練和正確知識，保有槍枝更可能造成危險。

圖為3月27日，加州洛杉磯。亞特蘭大按摩中心槍擊案發生後，美國多地有亞裔人士組織遊行示威，抗議歧視。（Getty）

美國福布斯（Forbes）訪問全國多間槍械販售店，一間在紐約米尼奧拉名為Jimmy’s Sport Shop的槍店表示，發現有愈來愈多的亞裔人士買槍。店主表示，自疫情後賣槍的生意增加一倍，當中亞裔人士佔了一半，他們還會購買大量的胡椒噴霧。

另一間位於加州波威市的Poway Weapons & Gear槍店，也表示首次登記買槍的亞裔人士較2020年同期增加20%，而他們買槍都是為了自衛。

「他們感到周圍環境愈來愈不安全。」店主表示他們通常都是認真買槍的顧客，會花很多時間研究如何使用新購買的格洛克手槍或AR-15步槍：「他們會努力學習如何使用槍械，這告訴我他們有迫切性。」

單純購買槍械無法變得更安全

不過，有團體憂慮情況會造成不良影響。社區互助組織MomsRising副主席潘（Gloria Pan）表示，亞裔美國人過去不如其他團體積極參與槍械討論，而文化、種族和語言障礙亦影響了他們理解事情的能力。

「如短片所示，在街上被騷擾或暴力傷害，而你想拔槍自衛。」「首先你所在的州持槍可能是違法的，同時拔槍可能會引來對方激烈攻擊，造成更大的傷害。」潘表示，單純購買槍械並不能讓自己變得更安全。

有支持持槍的組織，表示可以理解亞裔人士購買槍械自衛的希望，但同時強調要有負責任和安全的知識。一個在3月亞特蘭大按摩中心槍擊案發生後不久成立、名為「亞太美國人槍支俱樂部」（AAPI GO）的組織，表示他們成立的目的，是注意到社區缺乏針對亞裔及少數族裔有關槍械的資源。他們希望能為考慮購槍自衛的亞裔人士提供建議。