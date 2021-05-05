新冠肺炎｜美國多州先後解封　變種病毒漸成主流疫情恐反彈

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-05 10:50

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緩和，多州先後宣布解封。其中包括紐約州宣布5月19日起將有限度重開大部分商舖。但有擔憂指隨着變種變毒株在多地的病例上升，過早重啟經濟可能會造成疫情反彈。

圖為4月20日，紐約時代廣場有遊客與背景戴着口罩的自由女神像熒光幕拍照。（Reuters）

紐約州政府4月28日宣布，就疫情數字下降及疫苗接種進度理想，紐約州將於5月19日，有限度重開大部分商舖，包括餐廳、戲院、健身室等。各項設施室內的人數限制亦會提升。

而晚上戶外餐館在半夜12時前關門的限制亦會取消，室內餐飲的限制預定在31日取消，紐約市地鐵亦將於5月17日正式恢復24小時服務，結束接近一年的宵禁限制。

除紐約州外，其他各州亦隨着疫情緩和先後宣布解除防疫限制。但有擔憂指美國疫情未完全消退，過早解封或許會造成疫情反彈。根據美國基因公司Helix數字，美國疫情數字雖然自1月以來有明顯下降趨勢，但一款名為「B.1.1.7」的變種病毒個案卻持續上升。

B.1.1.7是在英國發現的變種病毒株，較原病毒更容易傳染。根據美國疾病控制及預防中心（CDC）數字，至4月10日英國變種病毒株已成為美國境內最流行的新冠病毒，佔全體感染近六成。

圖為美國疾病控制及預防中心數字，橙色棒形圖為英國變種病毒株B.1.1.7，可見目前已成為美國主流感染的病毒。（CDC網頁截圖）

截至5月4日，美國錄得約4萬宗的新症，雖然已較高峰期的30萬宗大幅下降，但人數仍高。而由於年長一輩的疫苗接種比例上升，新增感染個案的年齡層有下降趨勢。這意味更活躍的年輕群組在防疫措施解封後，可能會帶動病毒流竄令疫情反彈，造成又一次衝擊。