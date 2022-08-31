戈爾巴喬夫逝世｜結束冷戰有功　遭國民批評摧毀國家

【戈爾巴喬夫逝世】蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）於1990年因協助結束冷戰有功，而獲頒諾貝爾和平獎。惟前蘇聯國民對他的評價毀譽參半，有國民批評他導致蘇聯解體。



戈爾巴喬夫於1931年3月2日在蘇聯村莊普里沃利諾耶（Privolnoye，今位於俄羅斯）出生。他在1985年成為蘇聯共產黨中央委員會總書記，後來成為蘇聯總統。

戈爾巴喬夫：圖為戈爾巴喬夫基金會Facebook於2021年3月4日公布的照片，顯示前蘇聯總統戈爾巴喬夫在俄羅斯莫斯科接受記者訪問的情況。（The Gorbachev Foundation Facebook）

領導蘇聯改革

他在1980年代美國和蘇聯冷戰期間，支持控制軍備競賽，以及民主導向的改革。他尋求改革共產主義，引入「開放」（Glasnost）及改革重建（Perestroika，又譯新思維）的概念。戈爾巴喬夫又尋求緩和美國和蘇聯之間的緊張關係，令政府可以將國防資金用於公民社會中。

諾貝爾獎網站指，戈爾巴喬夫在東西方關係徹底改變的過程中擔當領導角色、令冷戰和平地結束，因此獲頒諾貝爾和平獎。

戈爾巴喬夫：圖為2011年3月30日，前蘇聯總統戈爾巴喬夫在英國倫敦出席活動。（Getty）

1991年政變期間遭軟禁

蘇聯共產黨的一些強硬派成員反對戈爾巴喬夫的改革政策。他們於1991年8月發起政變，目的是奪取蘇聯的控制權，以及停止戈爾巴喬夫的改革重建計劃，這計劃涉及政治和經濟改革。戈爾巴喬夫自1991年8月18日起被軟禁，但政變於3天後失敗，他也獲釋。

戈爾巴喬夫：圖為1991年12月25日，時任蘇聯總統戈爾巴喬夫發表辭職演說。（The Gorbachev Foundation Facebook）

蘇聯解體

路透社2011年8月16日的文章指，很多歷史學家稱，政變帶來的效果與共產黨強硬派成員想要的效果相反，亦加速蘇聯沒落。戈爾巴喬夫於1991年8月24日辭去蘇聯共產黨中央委員會總書記一職。

加盟共和國俄羅斯、烏克蘭和白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）於同年12月8日成立獨立國家聯合體，並廢除1922年確立蘇聯的條約。戈爾巴喬夫同年12月25日辭任蘇聯總統，他在辭職演說中說，基於獨立國家聯合體成立帶來的形勢變化，他決定停止擔任總統工作。蘇聯於同年12月26日正式解體。

戈爾巴喬夫：圖為1991年6月5日，時任蘇聯總統戈爾巴喬夫在挪威首都奧斯陸接受諾貝爾和平獎，期間發表演說。（諾貝爾獎網站影片截圖）

他堅決地表明自己支持國家的獨立和加盟共和國的主權，同時他支持維護聯盟國家、以及這個國家（蘇聯）的完整。惟情況的發展與此不同，分裂這個國家和離間國家的政策取勝，他不能支持這些事。

國民稱他要為蘇聯解體負責

部分前蘇聯國民認為戈爾巴喬夫要為蘇聯解體負責。戈爾巴喬夫於2021年3月2日迎來90歲生日，路透社當日報道，有莫斯科人指，戈爾巴喬夫是個誇誇其談的人，未準備好去領導一個如此大型和偉大的國家。另一名市民說，破壞蘇聯是個大錯誤。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾為蘇聯解體感到悲痛。但他於2021年3月2日向戈爾巴喬夫發賀電，讚揚他是傑出的當代政治家，對國家和世界歷史進程產生了重大影響。