貝佐斯太空公司7月首趟載人太空任務　其中一個座位對外開放競標

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-06 16:41

美國亞馬遜創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）宣布，將會在7月20日開展首趟載人的太空飛行任務，並會開放一個座位讓一般人乘坐。若成事將會成為第一趟搭載平民的商業太空之旅。

圖為2017年4月，新謝潑德（New Shepard）太空船內部，每個乘客身旁都有一幅大窗，觀看升空和太空景色。（Reuters）

藍色起源表示，首次的太空旅行會搭載乘員飛越海拔100公里的「卡門線」。卡門線是地球大氣與外太空的分界線，屆時乘員可以親身體驗數分鐘的無重力狀態，並目睹藍色呈弧形的地平線。

藍色起源未有明確表示貝佐斯本人會否乘搭第一趟飛行，但會在5月19日起公開拍賣其中一個座位。拍賣時出價會保密，直至6月12日舉行最後的競標活動。公司未有表示預期拍賣價有多少，但表明會把收益放在宣傳科學和教學用途。

公司表示，短期內太空旅行會是有錢人的玩意，一趟旅程可能得花費上10萬美元。不過長遠而言隨着技術成熟和規模擴大，價錢可以壓下來。

藍色起源目前正在使用的是名為新謝潑德（New Shepard）的可回收火箭系統。火箭載有一個可乘載6人的太空艙，至今已開發至第4號機。除了最初開發的1號機在回程時降落失敗墜毀外，其餘14次的無人飛行實驗全部成功。