中國長征火箭被指「失控墜落」　台太空中心：最快本周六落地

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-05 15:38

英國《衛報》（The Guardian）、美國太空資訊網《SpaceNews》等外媒報道指，4月29日從海南文昌發射的長征五號B遙二運載火箭，其重達21噸的核心火箭段被發現「失控墜落」（uncontrolled reentry），目前正在太空中「翻滾」（tumbling）。 台灣的國研院太空中心今天（5日）表示，火箭於周二（4日）深夜11時45分左右通過台灣上空，預估會在本周六（8日）至下周三（12日）之間落地，但沒有提出對落地具體位置的預測。

太空中心表示，根據活動衛星軌道數據動態顯示，長征5B火箭運行軌跡於4日深夜11時45分左右通過台灣上空，火箭通過台灣後並不會墜落，預估會在5月8日至5月12日之間落地，之後會持續根據各國監控軌跡資訊，隨時修正模擬結果。

長征5B火箭在軌道繞行，於4日深夜23時45分通過台灣上空。（活動衛星軌道數據動態網站）

據外媒此前報道，今次失控的長征五號核心火箭段，火箭碎片掉落的範圍，北至紐約、北京、西班牙首都馬德里，南至智利、新西蘭首都威靈頓，且有機會擊中住宅區。

SpaceNews引述哈佛史密松天體物理中心天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）指，長征五號B遙二火箭段是「近數十年來最巨大的不受控墜回地球飛行物」，「我認為，以目前的標準來看，放任它不受控重返地球，是無法接受之事」。

此次發射的火箭屬於一級直接入軌火箭，也是中國目前近地軌道運載能力最大的火箭，全箭總長53.7米，近地軌道運載能力達22噸。天和號在飛行492秒後，成功與火箭分離、進入初始軌道待命。

Today's decay plot for the Tianhe objects. The core stage apogee continues to come down slowly. No new data today on Tianhe itself, which could indicate it made an orbit raising burn and tracking has lost it for now. pic.twitter.com/Gr1jz852jf — Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2021

去年類似事件 美軍稱跌落象牙海岸村莊

2020年5月發射的長征五號B運載火箭，就曾被指殘骸將不受控制地跌落地面。當時美軍指出，殘骸最終或跌落在美國或澳洲等地，麥克道爾當時亦曾表示：「我從未見過如此大的人造天體經過這麼多重要城市的上空」。

2020年5月發射的長征五號B運載火箭，亦曾被指有碎片掉落。（資料圖片／中新社）

但微博科普帳號「@北斗_玉衡」當時發文分析，運載火箭的末級火箭本身就會成為不受控的太空垃圾，「沒有人會控制已經無控的太空垃圾使其精確返回」，批評歐美國家藉機炒作事件來抹黑中國。

官媒《環球時報》則引述航天專家、小火箭公眾號創始人邢強博士，指中國運載火箭殘骸的飛行軌跡也並非「不受控」，而是經過科研人員的精密計算，並利用「火箭鈍化技術」，有意縮短在軌飛行時間，殘骸最終會落在南太平洋人跡罕至的「航天器墳場」。

最終，根據美軍觀測，長征五號B運載火箭第一節火箭進入地球軌道6日後，殘骸掉落在西非附近的大西洋海域，其中有疑似殘骸12米長的金屬物擊中象牙海岸村莊Mahounou。中國外交部發言人趙立堅被問及此事時，僅表示「不了解情況，建議向主管部門詢問」。

（綜合報道）