中國長征火箭被指「失控墜落」　台太空中心：最快本周六落地

台灣新聞
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英國《衛報》（The Guardian）、美國太空資訊網《SpaceNews》等外媒報道指，4月29日從海南文昌發射的長征五號B遙二運載火箭，其重達21噸的核心火箭段被發現「失控墜落」（uncontrolled reentry），目前正在太空中「翻滾」（tumbling）。

台灣的國研院太空中心今天（5日）表示，火箭於周二（4日）深夜11時45分左右通過台灣上空，預估會在本周六（8日）至下周三（12日）之間落地，但沒有提出對落地具體位置的預測。

太空中心表示，根據活動衛星軌道數據動態顯示，長征5B火箭運行軌跡於4日深夜11時45分左右通過台灣上空，火箭通過台灣後並不會墜落，預估會在5月8日至5月12日之間落地，之後會持續根據各國監控軌跡資訊，隨時修正模擬結果。

長征5B火箭在軌道繞行，於4日深夜23時45分通過台灣上空。（活動衛星軌道數據動態網站）

外媒此前報道，今次失控的長征五號核心火箭段，火箭碎片掉落的範圍，北至紐約、北京、西班牙首都馬德里，南至智利、新西蘭首都威靈頓，且有機會擊中住宅區。

SpaceNews引述哈佛史密松天體物理中心天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）指，長征五號B遙二火箭段是「近數十年來最巨大的不受控墜回地球飛行物」，「我認為，以目前的標準來看，放任它不受控重返地球，是無法接受之事」。

此次發射的火箭屬於一級直接入軌火箭，也是中國目前近地軌道運載能力最大的火箭，全箭總長53.7米，近地軌道運載能力達22噸。天和號在飛行492秒後，成功與火箭分離、進入初始軌道待命。

去年類似事件　美軍稱跌落象牙海岸村莊

2020年5月發射的長征五號B運載火箭，就曾被指殘骸將不受控制地跌落地面。當時美軍指出，殘骸最終或跌落在美國或澳洲等地，麥克道爾當時亦曾表示：「我從未見過如此大的人造天體經過這麼多重要城市的上空」。

2020年5月發射的長征五號B運載火箭，亦曾被指有碎片掉落。（資料圖片／中新社）

但微博科普帳號「@北斗_玉衡」當時發文分析，運載火箭的末級火箭本身就會成為不受控的太空垃圾，「沒有人會控制已經無控的太空垃圾使其精確返回」，批評歐美國家藉機炒作事件來抹黑中國。

官媒《環球時報》則引述航天專家、小火箭公眾號創始人邢強博士，指中國運載火箭殘骸的飛行軌跡也並非「不受控」，而是經過科研人員的精密計算，並利用「火箭鈍化技術」，有意縮短在軌飛行時間，殘骸最終會落在南太平洋人跡罕至的「航天器墳場」。

最終，根據美軍觀測，長征五號B運載火箭第一節火箭進入地球軌道6日後，殘骸掉落在西非附近的大西洋海域，其中有疑似殘骸12米長的金屬物擊中象牙海岸村莊Mahounou。中國外交部發言人趙立堅被問及此事時，僅表示「不了解情況，建議向主管部門詢問」。

（綜合報道）

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