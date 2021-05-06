習近平與古特雷斯通話　指各國不能借多邊主義之名搞意識形態對抗

撰文： 曹毅 最後更新日期： 2021-05-06 23:16

中國國家主席習近平5月6日與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）通電話，雙方就如何推行多邊主義及如何應對新冠肺炎（COVID-19）疫情等問題交換觀點，習近平指，世界需要真正的多邊主義，又指各國不能借多邊主義之名拼湊小圈子，搞意識形態對抗。

新華社報道，習近平在通話時指，這幾年聯合國經歷少有的複雜局面，但多邊主義也因此得到愈來愈多的支持，他稱多邊主義離不開聯合國，離不開國際法，也離不開各國合作，各國應按聯合國憲章宗旨和原則辦事，不能搞單邊主義、霸權主義，不能借多邊主義之名拼湊小圈子，搞意識形態對抗。

他稱世界需要真正的多邊主義，又指中方將繼續支持聯合國及古特雷斯的工作，維護真正多邊主義。

在疫情方面，習近平表示全球要加強合作，不要搞政治操弄，又指大國要作出表率，提供更多公共產品。他稱中方決定向聯合國維和行動和國際奧委會提供疫苗，並將繼續積極支持「新冠肺炎疫苗實施計劃」，為消除「免疫鴻溝」不斷努力。

習近平又指，中國宣布力爭2030年前實現二氧化碳排放達到峯值、2060年前實現碳中和，時間遠遠短於發達國家所用的時間，他指這是中方主動作為，而不是被動為之。

報道指，古特雷斯表示完全贊同各國應基於聯合國憲章和國際法，奉行真正的多邊主義。他稱，中國對國際多邊體系至關重要，聯合國期待在世界和平與安全、生物多樣性保護、應對氣候變化、幫助發展中國家實現可持續發展等方面，同中國開展更加緊密的合作，把聯合國同中國的關係推向新的高度。