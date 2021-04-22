博鰲亞洲論壇｜習近平講話焦點已超出亞洲

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-22 14:01

中國國家主席習近平4月20日在博鰲亞洲論壇開幕式上發表了視頻演講。縱覽習近平近3,000字的演講，主要圍繞兩個問題展開：人類社會應該向何處去？我們應該為子孫後代創造一個什麼樣的未來？

博鰲亞洲論壇成立的初衷是為了解決亞洲的問題。在這樣的多邊外交場合，中國領導人談中國、談亞洲等議題是自然而然的事情，但顯然習近平的重點並沒有放在亞洲，僅用了一段話談及中國、亞洲和世界之間的關係，稱「亞洲國家……推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區」，「中國……與亞洲同進步，與世界共發展」。



可以説，習近平所強調的是全球以及未來等宏大命題，而非亞洲該如何如何。

這與以往是不同的。據查詢，自2013年習李上台以來，發表的博鰲亞洲論壇通常都會大幅圍繞中國與亞洲、世界的關係展開。



比如2013年，習近平的致辭演講中提到「中國發展離不開亞洲和世界，亞洲和世界繁榮穩定也需要中國」，「亞洲發展需要乘勢而上、轉型升級」，「亞洲穩定需要共同呵護、破解難題」，「亞洲合作需要百尺竿頭、更進一步」。



2014年，李克強在演講中稱「亞洲的發展關乎世界前景，中國的發展與亞洲息息相關」，要「堅持共同發展的大方向，結成亞洲利益共同體」，要「構建融合發展的大格局，形成亞洲命運共同體」，要」維護和平發展的大環境，打造亞洲責任共同體」。



習近平在2015年參會時表示「亞洲是世界的亞洲。亞洲要邁向命運共同體、開創亞洲新未來，必須在世界前進的步伐中前進、在世界發展的潮流中發展」。



2016年參會的李克強再次強調，中國與亞洲的發展休慼與共，並提出要「共同維護和平穩定」，「共同推動經濟增長」，「共同深化融合發展」，「共同促進開放包容」，並且他重點談了如何看待中國經濟的議題。

歷次的博鰲亞洲論壇，中國都會派出高官與會。圖為2016年3月24日，博鰲亞洲論壇2016年年會在海南省博鰲開幕，李克強出席開幕式並發表演講。（新華社）

時任中國副總理張高麗2017年在會上也表示，亞洲的發展離不開世界，世界的繁榮離不開亞洲。同樣，他也論述了「中國經濟長期向好的基本面沒有改變」。



2018年，習近平發出這樣的疑問：面對複雜變化的世界，人類社會向何處去？亞洲前途在哪裏？他在提及人類社會的同時也關注亞洲。



2019年，李克強稱，中國是世界的中國，但首先是亞洲的中國。中國的發展是世界的機遇，但首先是亞洲的機遇。



習近平此次的演講將大背景設置成了全球，站在了全球的高度之上，不再具體談中國與亞洲和世界的關係。這説明，這份演講不是面向亞洲經濟論壇，而是面向世界。

博鰲亞洲論壇已經成立20年，期間見證了中國、亞洲與世界的發展。圖為4月20日，中國國家副主席王岐山（前排中）在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式，集體會見論壇理事和戰略合作伙伴，並同中外企業家代表會談。 （新華社）

那麼，為何習近平在以「亞洲」命名的論壇講「全球」、講「人類」？從現實看，這呼應了本次論壇的主題「世界大變局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」。本次論壇的主題已經不侷限於亞洲，而是世界。



深層次上，隨着全球經濟重心從西向東轉移，亞洲正在成為全球博弈的重心。域內國家，如東盟和印度等分別提出了印太遠景和印太倡議，域外國家也在行動，奧巴馬時代的亞太再平衡以及特朗普和拜登的印太提法，提法不同但本質上都看到了亞洲的潛力。英法德等近年來同樣先後提出自己的印太文件，歐盟計劃9月發布一份10頁的印太報告。

大國已經意識到了亞洲、印太的重要性，在各國紛紛着力印太時，這意味着「亞洲的事情由亞洲人民來辦」不再可能。亞洲不再是單純的亞洲問題，而是世界的亞洲。亞洲的問題也不再是簡單的地區問題，而是一個全球性議題。今日之亞洲已非昨日之亞洲。亞洲的規則將決定未來全球規則走向何方。



身在變局中的中國不可能不意識到這種形勢的變化，認識到了亞洲之於世界的意義。在亞洲的規則尚未建立或者西方正試圖將以往的行事風格照搬到亞洲時，中國藉此已經提出了自己的總體思路和原則。