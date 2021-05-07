蓋茨離婚｜灰髮族分道揚鑣漸成趨勢？人到中年再思人生下半場

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-07 13:31

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）和梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚。他們攜手走過27個年頭，一起養育子女，但最終仍然選擇各走各路。他們的故事雖然不平凡，但卻是不少「灰髮族」的寫照。

「灰髮族離婚」（grey divorce）通常是指50歲或以上人士離婚。州立鮑靈格林大學全國家庭與婚姻研究中心的社會學教授布朗（Susan Brown）表示，近數十年美國整體離婚率有所下降，但50歲或以上的離婚率增加逾一倍。研究員分析聯邦數據指出，1990年1,000個已婚人士有19人離婚，但2019年的數字減至15人。不過如果單看55歲至64歲的離婚率，數字則從1990年的每千人有5人離婚增至2019年的11.4人。

圖為2017年4月21日，微軟創辦人比爾蓋茨和梅琳達於法國巴黎領取榮譽軍團勳章。（路透社）

一對夫婦未能執子之手與子偕老，背後可能有不同的原因。但灰髮族選擇結束婚姻的理由通常都跟年輕一輩有所分別。他們面對的未必是衝突，反而是人生的轉變。布朗解釋，當夫婦步入中年，子女長大成人，工作量減少準備退休，生活不再忙得不可開交，他們或發現枕邊人跟自己的共通點原來少得可憐，「灰髮族離婚通常不是由單一事件引起，反而是夫婦漸行漸遠的結果」。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情某程度促使人重新思考他們的婚姻。布朗提到，疫情前，「灰髮族」有其他活動分散對不美滿婚姻的注意力，但疫情使他們對生死和人生目標有了不一樣的想法，認清他們願意接受和不接受的事情，因此不再想處於這種有名無實的婚姻。畢竟現代人的壽命較以往長，中年人不禁思考餘生漫長的數十年要怎樣活，到頭來就發現有更好的選擇。

加上社會對離婚的態度變得開放，以及女性對丈夫的經濟依賴減少，離婚不再是說易行難的事情。布朗和州立阿帕拉契亞大學助理教授賴特（Matthew Wright）的研究發現，50歲以上人士較年輕一輩更加接受離婚，近三分二人認同離婚是當夫婦未能解決婚姻問題時的最佳解決方法。其中一個原因是很多較年長的成人都曾經離婚，他們知道離婚以後也能好好過活，因此當再婚的生活不美滿時，不會過於勉強繼續維持婚姻。

圖為1994年1月9日，微軟創辦人比爾蓋茨和梅琳達結婚，於西雅圖宴請親友。（美聯社）

只是，離婚不代表生活從此無憂無慮。羅格斯大學的社會政策教授克勞利（Jocelyn Elise Crowley）研究灰髮族離婚對男性和女性的影響，發現女性雖然承受較大的經濟負擔，但男性通常都會面對較大的社交代價。她解釋，妻子通常負責安排朋友聚會和計劃假期慶祝活動，共同朋友和子女都會站於妻子一方，「男性面對極大的孤獨感，女性則於經濟方面遇到衝擊」。

布朗指出，雖然有人認為灰髮族離婚代表婚姻這個一生一世的承諾被磨損，但對很多人而言，卻是重拾自由和彈性的新生活。