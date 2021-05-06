蓋茨離婚｜Bill Gates婚後每年仍與前女友到海灘度假　妻子也知情

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-06 17:25

微軟共同創辦人、65歲的比爾．蓋茨（Bill Gates）與56歲妻子梅琳達（Melinda Gates）3日宣布離婚，結束27年婚姻。據《每日郵報》報道，蓋茨夫妻之間有一項特殊協議，梅琳達容許蓋茨婚後每年可以與前女友、現年70歲的風險投資者溫布萊德（Ann Winblad）在海灘共度一個長周末。

報道指出，蓋茨與溫布萊德曾在1980年代交往，兩人是在1984年的一場電腦展認識，1987年分手，而蓋茨就是在當年遇到未來的妻子梅琳達。蓋茨與溫布萊德交往期間，女方對於步入婚姻的意願遠遠超過男方，而當時蓋茨正日以繼夜為打造微軟王國而衝刺。

點擊放大瀏覽溫布萊德照片▼▼▼

蓋茨與溫布萊德分住不同城市，交往期間設計了「虛擬約會」，例如兩人在同一時間各自觀賞同一部電影，並在電話上分享心情。受到溫布萊德影響，蓋茨一度吃素。

蓋茨在1975年創辦微軟公司。1987年，當時31歲的蓋茨成為全世界最年輕億萬富豪，他認識梅琳達時，她是微軟公司職員。蓋茨與溫布萊德分手後仍維持友誼。蓋茨1997年接受時代雜誌訪問時說：「當我考慮要不要跟梅琳達結婚時，我打了電話給溫布萊德，徵求她的意見。」

蓋茨1994年結婚後，在梅琳達同意下，每年仍有一個長周末與溫布萊德在她位於北卡州的海灘小屋一起度假。報道指出，每年春季度假期間，蓋茨與溫布萊德一起騎沙灘越野車，玩滑翔翼，在海灘散步。蓋茨對時代雜誌說，他與溫布萊德可以「一邊打高爾夫球，一邊討論生物科技」。

時代雜誌報道，溫布萊德說，她告訴蓋茨應該娶擁有聰明才智的梅琳達。蓋茨與溫布萊德後來聯手做起了生意，1999年兩人成為了休默爾溫布萊德創投夥伴的合夥人。溫布萊德的丈夫是63歲舊金山投資家格連（Edward Alex Kline）。格連的哥哥是73歲影星奇雲格連（Kevin Kline）。

【相關圖輯】Bill Gates 27年婚姻玩完是為了她？神秘中國美女翻譯員一夜爆紅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

延伸閱讀：

連蓋茲夫婦都撐不下去 不將就、美銀髮離婚升高

蓋茲驚爆離婚 大陸熱搜「老朋友」 八卦瘋傳女翻譯

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】