拿破崙逝世二百周年　馬克龍強調法國必須直視歷史

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-07 14:04

5月5日是拿破崙（Napoleone Bonaparte）逝世二百周年。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表演說，指出拿破崙恢復奴隸制度是「背叛啟蒙運動的精神」，但強調「拿破崙是我們的一部份」，法國「必須直視我們的歷史」。

馬克龍於法蘭西學會（Academie Francaise）出席拿破崙辭世兩百周年的紀念活動，發表了20分鐘的演講。他引述拿破崙的名言説：「在所有的征服當中，唯一不留任何遺憾的，就是對無知的征服。」他和夫人布麗吉特（Brigitte Macron）隨後到榮軍院（Les Invalides）向拿破崙墓敬獻花圈。

馬克龍是繼蓬皮杜（Georges Pompidou）1969年於阿雅克修（Ajaccio）慶祝拿破崙誕辰兩百周年之後，第二位敢於公開評價拿破崙的法國總統。被問到馬克龍是否想藉此傳達出某些政治信號，愛麗舍宮回應稱，馬克龍對待拿破崙的態度是不想避而不談，既不美化也不否定，更不會懺悔。

法國《費加羅報》（Le Figaro）報道説，人從馬克龍的演講感受到他對拿破崙的敬意。法國的左翼政客抨擊拿破崙是「偏執狂」與「暴君」。法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）曾強烈反對舉行兩百周年的紀念活動。右翼政黨則對拿破崙的遺產與領導力予以高度讚揚，認為拿破崙提倡平等、社會進步和世俗主義的「新風」極大鞏固了法國大革命的成果，並一直影響到千里之外的拉丁美洲。

拿破崙1769年8月15日生於法國科西嘉島首府阿雅克肖（Ajaccio），1821年5月5日卒於南大西洋聖赫勒拿島。

兩百年後，這位法國皇帝的影響並沒有隨着他的死亡而結束。拿破崙奠定了現代法蘭西的國家制度、機構、度量衡、民法、刑法和社會俗約。《民法典》、凱旋門、榮譽軍團勳章、高中畢業會考、街道編號、城市垃圾回收、高等師範學校——拿破崙留給法國的遺產名單長得幾乎沒有盡頭。

其中《拿破崙法典》，不僅法國沿用到現在，連視拿破崙為「戰犯」的國家埃及也在使用。然而，拿破崙的征戰導致數以百萬人死亡，並於法國海外領地恢復奴隸制度，這也讓他成為一個不易紀念的「複雜人物」。