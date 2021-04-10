馬克龍宣布將關閉國立行政學院　法國總統搖籃走進歷史

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-10 04:30

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月8日宣布，將成立「公共服務學院」取代法國國立行政學院（Ecole Nationale d'Administration），改革法國高級文官培養機制。

馬克龍於總統府以視像形式出席會議。他表示，新的「公共服務學院」於招生方面將進行深度改革，更廣泛招收管理人才，並和現有13所培養公務員的公共服務學校的核心課程接軌。總統府表示，國立行政學院將於2022年關閉。

圖為2019年4月24日，法國位於斯特拉斯堡的國立行政學院。（路透社）

法國媒體認為，此舉旨在對招生和畢業兩方面進行深度改革。一方面擴大招生面向的群體；另一方面，「公共服務學院」畢業生將不再像國立行政學院畢業生那樣直接進入國家重要機構或民事管理機構任職，而是先到地方管理機構工作。

2018年，法國爆發「黃背心」運動，示威者曾批評以國立行政學院畢業生為代表的法國政治精英階層與民眾嚴重脫節。2019年4月，馬克龍回應，將廢除有法國政治家「搖籃」之稱的國立行政學院。

法國國立行政學院於1945年由戴高樂將軍（Charles de Gaulle）創辦，用於培養法國的高級文官和行政法院法官，孕育多名總統和總理，包括馬克龍、前總統奧朗德（Francois Hollande）和希拉克（Jacques Chirac）。