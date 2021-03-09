法國教師遭斬首案因一個謊言而起？　13歲女童承認作出虛假指控

撰文： 房伊媚 成依華 最後更新日期： 2021-03-09 21:33

法國巴黎一位教師帕蒂（Samuel Paty）2020年10月遭斬首的案件轟動一時，他曾在課堂上展示諷刺伊斯蘭教先知的漫畫，但外國媒體最新報道，原來事件也因一個13歲女童的謊言而引發，她因多次缺課而遭學校停課，為了不讓父親發現此事，編造了有關帕蒂的謊言。

法國國際廣播電台（RFI）指，涉事女童Z已承認說謊。她曾經對父親什尼納（Brahim Chnina）稱，帕蒂在展示諷刺伊斯蘭教先知的漫畫前，先要求穆斯林學生離開課室，她對帕蒂提出異議，結果遭對方停課2天。

此事引發父親什尼納非常不滿，他除了提出投訴，更在社交網站批評帕蒂，結果引來最後殺死帕蒂的兇手注意，最後悲劇發生。

諷刺伊斯蘭教漫畫：圖為2020年10月18日，法國巴黎民眾獻花及燃點蠟燭，悼念被殺的教師帕蒂。（Getty）

真相與女童Z所說的版本並不一致，在2020年10月6日，帕蒂在課堂教授有關「兩難」的主題時，討論有關《查理周刊》的爭議，確有展示周刊諷刺伊斯蘭教先知的漫畫，但沒有要求穆斯林學生離開課室，而是建議感到震驚的人可以閉眼，他沒有下令女童Z停課，事實上，帕蒂展示漫畫時，Z根本沒有去上課。

Z是因多次缺課而遭學校停課，但為怕父親什尼納發現，於是作出對帕蒂的虛假指控，什尼納聽信後，在Facebook上譴責帕蒂、要求校方解僱他，以及指控帕蒂歧視。

此事令18歲的車臣裔移民、激進分子安佐羅夫（Abdullakh Anzorov）在網上看到消息後，萌生殺害帕蒂的念頭，他向2名學生支付金錢，要求他們指認帕蒂，安佐羅夫最後把帕蒂斬首。

Z與什尼納如今面臨刑事指控，為安佐羅夫指認帕蒂的2名學生則正接受調查。