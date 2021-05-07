印度海員佔全球15％　疫情告急更衝擊國際船運業｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-07 15:22

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，不但打擊當地經濟，影響也遍及全球，其中國際船運業大受衝擊。印度是重要的海員輸出大國，但在疫情下，多國開始禁止近期到過印度的海員在港口換班，令人手緊張的船運業雪上加霜。

↓更多關於印度新冠肺炎疫情最新圖片，請點擊放大觀看：

印度海員人數佔全球總數目的約15%，在2019年全球有超過23.4萬名印度海員，但隨多個重要港口城市因防疫而要收緊對船員換班的安排，這些來自印度的海員大受影響，例如新加坡4月底起禁止14天內到過印度的船員在港口換班，阿聯酋的富查伊拉港（Fujairah port）也跟隨了有關做法。

船運業依然是極重要的運輸行業，佔全球貿易的90%，但彭博社（Bloomberg）報道，數以十萬計的海員面對在合約過期後仍然滯留在海上的局面，海員的一般合約限期為最多11個月，但在疫情期間，部份海員已在船上滯留超過15個月，如今這些個案數目看來會繼續上升。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

在2020年8月，全球已有約25萬名海員要被迫延長合約，至2021年3月，約20萬人的合約已經過期，但仍無法下船。海員過勞工作會增加發生嚴重海事意外的風險，業界擔心在此情況下會出現安全問題。

印度業界也希望解決此問題，例如是鼓勵海員加快接種新冠疫苗，但問題是印度正面對疫苗不足的問題，結果接種日子一再延後。