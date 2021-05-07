六四集會案｜黃之鋒岑敖暉等判囚　美國務卿布林肯呼籲放人

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-07 21:21

前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉等4人因參與未經批准集結，5月6日遭法院判囚。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日在社交媒體Twitter發文，呼籲釋放他們。

圖為5月6日美國國務卿布林肯在烏克蘭鮑里斯波爾國際機場上揮手。（Reuters）

布林肯在Twitter發文表示：「美國與香港人民站在一起，並拒絕接受社運人士因出席天安門事件紀念活動而被判刑。」

他呼籲，所有因非暴力地行使受保障自由權利而入獄的人士，應立即獲釋。

The United States stands with the people of Hong Kong and rejects the sentencing of activists for attending a Tiananmen commemoration. All those imprisoned for nonviolent exercise of guaranteed freedoms should be freed immediately. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 7, 2021

支聯會2020年6月在維園舉行六四燭光晚會，警方以疫情為由未有批准舉行，事後多人被控參與未經批准集結等罪名，共有24名被告，其中黃之鋒、岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚及觀塘區議員梁凱晴4人認罪，法官5月6日判黃之鋒入獄10個月，另3人則入獄4個月至半年。

2020年6月4日晚有不少人在維園悼念六四。（詳看下圖）