習近平與巴赫通話　支持舉辦東京奧運　有信心北京冬奧如期舉行

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-08 10:07

中國國家主席習近平5月7日同國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）通電話。習近平表示，中方願繼續配合國際奧委會，支持舉辦東京奧運會，並對北京冬奧會、冬殘奧會如期成功舉行充滿信心。

習近平表示，新冠肺炎疫情發生以來，國際奧委會做了不少工作，為全球團結抗疫提供正能量。疫情對奧運會等體育盛會造成很大影響。中方願繼續配合國際奧委會，支持舉辦東京奧運會。中方願同國際奧委會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。

習近平強調，中方正在圍繞如期舉辦北京冬奧會、冬殘奧會目標，穩步推進各項籌辦工作。他指，北京冬奧會、冬殘奧會是世界各國的盛會，是全球運動員公平競技的舞台。感謝國際奧委會為北京冬奧會、冬殘奧會籌辦提供積極支持和指導。中方對北京冬奧會、冬殘奧會如期成功舉行充滿信心，願同國際奧委會和國際社會一道，確保北京冬奧會、冬殘奧會成為一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

圖為2021年3月10日，國際奧林匹克委員會主席巴赫於瑞士出席會議。（路透社）

巴赫表示，國際奧委會高度重視同中方的良好合作，願同中方加強疫苗合作。當前北京冬奧會籌備工作處於重要階段。國際奧委會堅守《奧林匹克憲章》，反對將奧林匹克運動政治化，願同中方繼續密切合作，全力支持中方如期舉辦北京冬奧會、冬殘奧會。