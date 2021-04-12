布林肯：中國處理新冠疫情初期缺乏透明度　令病毒更快失控

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-04-12 09:48

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月11日談中國與中美關係，批評中國在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，提供訊息時缺乏透明度。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月11日在接受美國全國廣播公司（NBC）《與媒體見面》（Meet the Press）節目採訪時，指責北京政府訊息不透明加速了新冠肺炎（COVID-19）疫情的傳播。

針對新冠肺炎疫情，布林肯重申了美國政府對中國的批評，即中國在2020年新冠肺炎疫情爆發初期，未能「提供真正的透明度」。

布林肯表示，中國未能向全球衞生專家提供訊息，也沒有實時分享訊息以提供真正的透明度，這令新冠肺炎疫情失控得更快，這反映有需要建立更加強大的全球衛生安全體系，讓各方可以加強透明度及分享訊息，因此有需要改革世衛組織，中方也要參與其中。

布林肯強調，「查清」新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的源頭非常重要。他説，由於對病毒起源的調查仍存在爭議，有必要全面了解發生了什麼，以避免重蹈覆轍。

對於新疆問題，布林肯表示，支持白宮關於中國對待維吾爾族是「種族滅絕」的説法。他説，美國需要考慮將新疆地區製造的中國產品拒之門外。

對抵制北京冬奧會的問題，布林肯回應説，相比之下，現在討論抵制2022年在中國舉辦的冬奧會還為時過早。

布林肯説：「我們的重點不是抵制」，「我們現在關注的是對話，與我們的盟友和夥伴密切磋商，傾聽他們的意見，傾聽他們的擔憂。但這還為時過早」。