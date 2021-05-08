印度鄰國疫情升溫：馬爾代夫續招待旅客　巴基斯坦宗教聚會成隱憂

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-08 16:22

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情急劇惡化後，周邊多國疫情也有升溫跡象，除了受到輿論關注的尼泊爾外，事實上馬爾代夫、斯里蘭卡同樣在近日創下單日確診新高。在巴基斯坦，當地正面臨第三波疫情，但大批民眾繼續湧到清真寺祈禱，令爆疫風險不減。

馬爾代夫：印度明星富豪湧往避疫

馬爾代夫的疫苗接種率高，57%人口已接種至少一劑疫苗，屬於世界前列，但在5月4日新增601宗確診個案，仍創疫情以來的新高。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，當地經濟極依賴旅遊業，於是在2020年7月起就開放邊境，成為首個在疫情期間歡迎外地旅客的國家。

由於地理位置鄰近印度，這個島國重開後，印度旅客成為最大的遊客來源，在1月至3月就有7萬名印度人到訪馬爾代夫，甚至在印度疫情惡化後，這個度假勝地更加成為富豪、明星湧往「避疫」的最佳場所，但另一邊當然也提高了馬爾代夫的爆疫風險。

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斯里蘭卡：新年聚會加劇疫情

斯里蘭卡在5月5日錄得1,939宗新確診個案，同樣為疫情爆發以來新高。報道指，4月13日及14日為當地新年，街上聚滿慶祝人群，成為導致新一波疫情的原因。

斯里蘭卡的疫情升溫，圖為當地的活躍病例（Active case）數目圖表（斯里蘭卡衞生宣傳部網站截圖）

當地的疫苗接種率未如理想，目前僅有4.3%人口已接種一劑或以上疫苗，且還面對疫苗供貨短缺問題，有60萬劑向印度預訂的阿斯利康疫苗未有如期供貨。在此情況下，科倫坡政府推行封城抗疫，5月5日宣告擴展封城範圍至更多地區，希望壓制疫情，目前這個國家的25個行政區中，有13個推封城措施。

巴基斯坦：民眾湧清真寺

伊斯蘭堡政府加強防疫限制措施，學校、餐廳都關門，但宗教聚會被指成為抗疫漏洞，目前正在伊斯蘭教齋戒月（Ramadan）期間，大批民眾湧往清真寺祈禱，尤其是在禁食結束後或在周五的主麻日（Jumah），但不少信徒都沒有戴上口罩。

↓巴基斯坦清真寺聚滿信徒↓

法國傳媒報道，政府對宗教活動睜一隻眼閉一隻眼，因擔心阻止宗教活動或引起信眾反彈。

截至5月8日，巴基斯坦累計有85.4萬宗確診病例，累計近1.9萬人死亡，但由於當地的檢測量有限、醫療系統未完善，遭質疑數字未能反映真正疫情。

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