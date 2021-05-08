印度發現3,532種變種病毒　第三波疫情不可避免

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-08 11:37

印度新增新冠肺炎（COVID-19）病例持續創新高之際，印度政府證實已經發現3,532種變異新冠病毒（SARS-CoV-2），第三波疫情不可避免。

2021年5月5日，在印度巴特那一所醫院外，因新冠肺炎疫情失去親人的人們神色悲傷。（新華社）

據印度媒體《印度教徒報》5月6日引述印度政府5月5日宣佈，在27個邦共發現3,532種令人擔憂的變種新冠病毒，並補充説，鑑於目前感染病例激增，第三波疫情不可避免。

研究人員發現，英國變種病毒（B.1.1.7）在印度的傳染性正在下降，而雙突變體變異病毒（B.1.617）正在增加。

英國廣播公司（BBC）5月7日指出，印度國家疾病控制中心官員將第二波疫情歸咎於「雙重突變」病毒。多位印度專家則指出，當前疫情是由一系列決策失誤所導致，他們中有人擔心第三波疫情恐將出現。

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印度政府最主要的科學顧問拉加萬（Vijay Raghavan）承認，印度政府專家們從未預期受感染人數的增加會如此兇猛，同時警告「鑑於傳播中的病毒很多，第三階段是不可避免的，但目前尚不清楚第三階段會在什麼時候發生，希望是逐漸發生。我們需要準備迎接新一波疫情。」

印度衞生部5月7日公布數據顯示，此前一天新確診病例達414,188例，連續兩日超單日40萬水平，單日死亡人數達3,915人。迄今印度累計有2,149萬餘人感染新冠病毒，超過23萬人死亡。

印度在過去一周出現150萬新增確診個案，死亡個案數字也屢創新高。

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