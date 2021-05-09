英國地方選舉｜蘇格蘭民族黨勝選　施雅晴：結果反映民願支持獨立

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-09 12:03

蘇格蘭國會選舉點票結束，蘇格蘭民族黨（SNP）取得64席勝出。蘇格蘭首席部長兼黨領袖施雅晴（Nicola Sturgeon）表示選舉結果反映人民意願，並稱會在合適的時候推動蘇格蘭第二次獨立公投。

圖為5月7日，蘇格蘭首席部長兼民族黨領袖施雅晴（Nicola Sturgeon）在獲悉點票狀況時感到高興。（Reuters）

施雅晴表示，選舉結果反映人民意願，並稱首相約翰遜（Boris Johnson）再沒有理由拒絕蘇格蘭人民選擇自己未來的權利。施雅晴稱目前最重要是要集中抗疫，並會在合適的時候推動第二次獨立公投。

施雅晴稱若推動獨立公投被拒絕，將證明英國政府不再視聯合王國為自願的國家聯盟，與蘇格蘭處於不平等的關係。

蘇格蘭民族黨（SNP）在國會選舉中取得64席，雖未達到65席過半數，但聯同同樣支持獨立的綠黨，蘇格蘭國會支持獨立的聲音已超過半數。

施雅晴與其他當選的議員將在13日宣誓就職。施雅晴之後將組建新政府，目前未知她會否招攬綠黨成員入閣，以爭取確保推動獨立公投的支持。在國會正式運作後，施雅晴亦將提出續任首席部長，繼續其領導地位。

施雅晴在續任後，將要繼續為5月17日解除部分防疫限制，及計劃重新開放旅遊做準備，而這亦會是她在短期內面對的施政難關。