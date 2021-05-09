列支敦士登王子被指射殺歐洲最大棕熊　羅馬尼亞展開調查

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列支敦士登一名王子被指於3月時，在羅馬尼亞射殺其中一隻歐洲最大的棕熊。羅馬尼亞政府5月5日表示，正就此事展開調查。

羅馬尼亞最大棕熊：圖為環保組織Agent Green提供的照片，顯示羅馬尼亞發現的最大棕熊阿瑟，於2019年10月時的樣子。（AP）

列支敦士登王子、32歲的埃馬努埃爾 （Prince Emanuel von und zu Liechtenstein）被指在一次狩獵考察期間，射殺17歲的雄性棕熊阿瑟（Arthur）。法國傳媒5日引述動物權益組織稱，阿瑟是在羅馬尼亞境內發現的最大棕熊。

美國有線新聞網絡（CNN）7日引述附屬電視頻道Antena 3指，羅馬尼亞檢察官6日基於2個原因展開調查：有人涉嫌未經許可射殺棕熊、以及一些參與射殺棕熊的人或未取得武器許可證。

環保組織Agent Green相信，埃馬努埃爾王子獲羅馬尼亞環境部授予4天的狩獵許可證，以射殺一隻侵襲農場的年輕雌熊。組織的主席珀溫（Gabriel Paun）發聲明表示，不明白王子如何可以混淆一隻偷走雞隻、來自村落的年輕熊，與一隻體型最大、來自森林深處的雄性熊。

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Antena 3報道，埃馬努埃爾王子稱，他不想捲入這件敏感的事情中。

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