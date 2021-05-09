蘇格蘭民族黨大勝　獨立公投勢將舉行？｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-09 16:46

英國地區選舉結束，蘇格蘭國會選舉公布結果。主張獨立的蘇格蘭民族黨取得勝利，蘇格蘭首席部長兼黨領袖施雅晴（Nicola Sturgeon）稱，投票代表人民意向，將在合適的時候推動公投。蘇格蘭獨立公投料將捲土從來。

圖為5月8日，蘇格蘭格拉斯哥票站，票務員正在點票。（Reuters）

蘇格蘭在2014年曾舉行獨立公投

蘇格蘭在2014年曾舉行過一次獨立公投，以45比55%下遭到否決。但自英國脫歐後，主張留歐的蘇格蘭內部再度出現尋求獨立的聲音。執政蘇格蘭民族黨（SNP）不滿西敏政府的決定，強制帶同蘇格蘭離開歐盟。SNP認為蘇格蘭應有權主宰自己的命運，因此有意推動第二次獨立公投。

SNP勝選的意義

這次國會選舉被視為蘇格蘭舉行第二次獨立公投的前奏，SNP在2021年初，已公布其獨立公投的時間表，至為大選宣傳時，也是以推動獨立作招徠。在這次選舉中SNP取得64席，大幅拋離只有31席的保守黨取得勝利，同時距離65席過半數僅欠1席。

連同支持獨立共8席的綠黨，SNP基本在國會內已有足夠票數推動獨立公投。

推動獨立公投的程序

按照2014年的程序，蘇格蘭政府會先在國會通過公投議案，再要求西敏國會根據《1998年蘇格蘭法案》（Scotland Act 1998）第30章，賦予蘇格蘭舉行獨立公投的權力，以正式推動獨立公投。

首相約翰遜已表示，他將拒絕任何第二次蘇格蘭獨立公投的請求，而蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）亦表示，未經西敏國會批准的公投都會是非法。

約翰遜在最近接受英國《每日電訊報》訪問時表示，若蘇格蘭現時推動獨立公投，是不負責任及輕率的舉動。

短期內不會公投 日後或對簿公堂

蘇格蘭首席部長兼SNP領袖施雅晴接受英國天空新聞（Sky News）訪問時則表示，若約翰遜要阻止蘇格蘭發起獨立公投，那應要入稟法院挑戰蘇格蘭政府，否則將意味蘇格蘭可以合法舉行公投。這代表SNP已準備就獨立公投與西敏政府對簿公堂。

施雅晴在8日表示，政府會優先處理疫情，讓新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情受控後才會推動公投。因此一般相信蘇格蘭不會在短期內推動公投，但這將會成為未來半年至一年英國的一枚政治炸彈。