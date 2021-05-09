英女王堂弟被指兜售「通俄」門路　可以「直達天庭」見普京

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-09 23:42

英媒5月9日報道，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的堂弟邁克爾王子（Prince Michael of Kent）被指利用自己王室成員的身份，收錢安排商人接觸俄羅斯政府。他在與扮成韓國商人的卧底記者開會時，稱可以每天1萬鎊的代價，秘密代表他接觸俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的團隊。

他的朋友、生意夥伴雷丁侯爵艾薩克（Simon Isaacs）形容他是「女王的非官方俄羅斯大使」。

英女王堂弟：圖為2019年6月2日，英女王伊利沙伯二世的堂弟邁克爾王子（左二）在法國巴黎出席中國鋼琴家郎朗的婚禮。（Getty）

英國廣播公司（BBC）9日引述《星期日泰晤士報》（Sunday Times）和英國第四台（Channel 4）的報道稱，78歲的邁克爾王子與假扮商人的記者開會。記者稱，艾薩克稱邁克爾王子可與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，也可代表他們的公司做這件事。

艾薩克估計，邁克爾王子為商人安排一次5天的訪俄旅程，約收費5萬英鎊。

報道內文根據對話錄音稱，邁克爾王子被指看來願意收取20萬英鎊，為記者那間虛構的韓國黃金公司，提供王室的背書。方法是利用王子位於肯辛頓宮的家作為背景、發表演說，推廣記者的「公司」。

英女王堂弟：圖為2016年6月10日，英女王伊利沙伯二世的堂弟邁克爾王子（左）與妻子（右）在英國倫敦出席活動。（Getty）

邁克爾王子的辦公室向《星期日泰晤士報》否認王子與普京有特殊關係，又發聲明指，王子在2003年6月最後一次與普京見面後，已沒有和他或他的團隊聯絡。

王子的發言人在聲明中提及，艾薩克所講的，是王子不想要做、不能做到或不能實現的。

《星期日泰晤士報》報道，艾薩克發聲明表示，在他與卧底記者開會時，他犯了錯、過度承諾，以及就王子及俄羅斯對記者太坦率。他真心對此感到後悔。