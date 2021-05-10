美國前資深外交官：華盛頓正在打一場必輸的對華比賽

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-10 01:08

中美對立加劇，美國將中國視為主要競爭對手，不斷對華施壓。美國前資深外交官傅立民（Chas Freeman）卻認為，美國如果繼續與中國對抗將被國際社會孤立從而導致競爭失利。

傅立民5月9日在澳洲亞太事務研究網站「東亞論壇」發表題為《華盛頓正在打一場註定會輸的對華比賽》的文章中指出，美國應在全球性問題上加強與中國的合作，如果繼續選擇與中國對抗，只會在國際社會上「失道寡助」。

在文章一開始，傅立民直指特朗普時期發起的「貿易戰」根本稱不上「戰略」，只是因為對中國超越美國的潛力感到擔憂，並試圖通過不斷升級的「極限施壓」來削弱、遏制中國。

2021年4月28日，美國總統拜登（Joe Biden）在國會發表演講，談及與中國競爭：

+ 3 + 3 + 3

傅立民説，在國際象棋比賽中，美國就是一個很容易被識破的選手：除了激進的開局外，沒有其他的計劃。

傅立民説：「如果美國繼續選擇對抗，只會發現自己越來越孤立。如果美國對華政策被定義為一種道德努力，大多數其他國家將選擇遠離，而不是被吸引。」

在文章最後，傅立民強調：「為了在與中國（競爭中）保持優勢，美國必須提升競爭力，建設一個治理更好、教育更好、更平等、更開放、更創新、更健康和更自由的社會。」

傅立民目前是美國布朗大學沃森國際與公共事務研究所訪問學者，曾作為美國前總統尼克松（Richard Nixon）的首席中文翻譯陪同訪華，之後他先後在美國國務院主管中國事務、擔任美國駐華公使和負責國際安全事務的助理國防部長。