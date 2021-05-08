布林肯暗批北京違反人權　王毅不點名指美欺凌　背馳多邊主義精神

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-08 13:25

聯合國安理會5月7日進行視像會議。中國是聯合國安理會5月的輪值主席國，在7日召開會議，討論就應付疫情、全球暖化等進行多邊合作。中國外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就不同議題捍衛本國觀點。

在中國外長王毅在開場時發言，呼籲國家尋求「正義、不是欺凌以及霸權。」王毅在回應布林肯發言時稱，所有國家都想看到美國改變路線，以及實踐多邊主義。

布林肯在發言時稱，美國堅守國際規則，對不遵守這些規則的人會有力地抵抗。

他在整個講話中完全沒提「中國」，但批評有國家尋求「以威脅力量解決區域紛爭」，或是「施展影響力、去指揮或強迫另一國做出選擇及決定。」

人權議題方面，他對於「有國家認為聯合國或其他國際集團不可批評一國境內違反人權行為」表達異議。他說沒一個國家在這方面有無限的權力。他稱維護本國管轄權不代表任何國家可為所欲為，對民眾奴役、折磨、令其消失、種族清洗，並以任何方式違反人權。

▼中美外長以往在國際場合互動：

美認特朗普破壞秩序

聯合國網站5月7日發表題為《王毅與布林肯安理會首次碰面，各自闡述維護國際和平與安全以及多邊主義的立場》的新聞稿稱，布林肯當天在由王毅主持的聯合國安理會視像會議上發言時稱：「我想澄清——美國沒有尋求通過維護這一以規則為基礎的秩序來壓制其他國家。我們幫助建立和捍衛的國際秩序使我們一些最強大的競爭者得以崛起。我們的目標僅僅是捍衛、維護和振興該秩序……」

他也坦承：「我知道，近年來，我們的某些行動破壞了基於規則的秩序，並導致其他人質疑我們是否仍致力於這一規則。我們是否信守諾言，要世界通過我們的行動來判斷。」

中俄暗批美國

王毅在會上稱：「以意識形態割裂世界，與多邊主義的精神背道而馳，是歷史的倒退。」

聯合國網站引述王毅還譴責説：「實施制裁等強制舉措必須以窮盡其他非強制的手段為前提，以推動政治解決為目標。任何繞開安理會的單邊行動都不具合法性，必須加以摒棄。」

中國外交部網站引述王毅還在會上提出踐行真正多邊主義的四點主張，「1、要合作共贏，不要零和博弈。2、要公平正義，不要霸凌霸道。3、要聚焦行動，不要坐而論道。4、要尊重多樣，不要唯我獨尊。」

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在會上同樣表示：「對西方國家而言，多邊主義常常被當做是迫使其他國家遵守自己建立的國際秩序的藉口。」

中國外交部網站發表題為《任何繞開安理會的單邊行動都不具合法性》的新聞稿説，王毅在會上強調説：「多邊主義行不行、好不好，聯合國是一面鏡子，也是一個標杆。聯合國為和平而生，為和平而存。要繼續聚焦這一主責主業，推動對話協商消弭分歧，利用斡旋調解定紛止爭，通過政治方式化解熱點。」