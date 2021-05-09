印度疫情｜新冠康復危險未退　印度出現致命「黑真菌症」　

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-09 18:34

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續，但除了新冠病毒本身，因疫情衍生的「黑真菌症」亦緊隨而來，感染會造成更嚴重的後果。而這種真菌病往往是在肺炎痊癒後才來襲，令人防不勝防。

圖為5月7日，印度新德里一間醫院。醫護人員正在救治一名新冠肺炎患者。（Reuters）

印度多份報章報道，隨着新冠肺炎的病例加，醫院接獲的「黑真菌症」病例同時大幅上升。

儘管印度政府否認黑真菌症的爆發，但以孟買路克曼亞提拉克市立綜合醫院為例，醫院過去一年只會收到6宗患上黑真菌症的病例，但在近日過去兩星期就出現24宗，其中11人喪失視力，另外6人死亡。

所謂黑真菌症，是一種由毛霉黴菌造成的真菌感染。真菌一般會攻擊鼻竇以致眼簾，造成流鼻血及眼簾紅腫，最終失明。但真菌亦有機會進入肺部甚至腦部造成破壞，嚴重可導致死亡。

黑真菌症好發於糖尿病患者，或因長期使用抗生素或類固醇造成的免疫力低下，讓真菌伺機感染。當地專家指出，印度近日黑真菌症病例上升，相信與新冠肺炎有關。

其中一個理由，是因患者出現肺炎導致呼吸困難，醫院會使用大劑量的類固醇進行消炎，以拯救患者性命。而大劑量的類固醇會削弱免疫系統，讓病人從肺炎康復後，遭受真菌襲擊。

另一個理由是當地大量缺乏氧氣裝置，導致一些病人需要自備氧氣裝置，或重覆使用非醫院提供的呼吸機。一旦病人使用未經消毒呼吸裝置，大量的微生物、真菌就會跟隨受污染的氧氣管及口罩吸入人體，造成感染。