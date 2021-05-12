Facebook被指違反歐洲保障私隱法　德國下令禁止收集WhatsApp資料

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-12 02:03

德國漢堡數據保護和資訊自由專員（Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information）卡斯珀（Johannes Caspar）5月11日表示，他已經發出命令，禁止Facebook在三個月內收集旗下WhatsApp的用戶個人資料。

卡斯珀在聲明指，Facebook容許取得WhatsApp用戶更多資料的更新條款和私隱政策，實在太廣闊和不透明。他提到發出的命令，有助保障德國數以百萬計同意有關條款的用戶權利和自由，以及阻止與這種黑箱作業引起的不利條件和損失。

他同時警告，Facebook可能透過廣告，影響當地WhatsApp用戶在9月聯邦大選的投票取向。卡斯珀亦稱會將這宗個案轉介歐洲個人資料保護委員會（European Data Protection Board），希望爭取一個橫跨整個歐盟地區的決定。

對於德國方面的禁令，WhatsApp發表聲明回應，指該禁令是建基於錯誤理解WhatsApp更新的目的和效果，因此認為禁令沒有正當理據。

WhatsApp原本在今年初推出有關更新，但很多用戶對措施感到混淆，再加上有不少與更新的不實消息，因此決定延遲計劃。不過大量用戶決定「轉台」至Signal及Telegram等通訊應用程式。