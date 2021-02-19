WhatsApp稱繼續推進更新私隱政策　用家5月15日前須決定是否接受

撰文： 何文翰 許懿安 最後更新日期： 2021-02-19 22:50

Facebook公司旗下應時通訊應用程式WhatsApp在1月通知用戶將更新私隱政策，眾多用戶抗議。WhatsApp在2月18日公布它會繼續推進政策的更新，並稱在5月15日實行之前，用戶可慢慢細看資訊，並確認接受有關安排。

WhatsApp在日期為18日網誌表示，會在未來數周內於程式內顯示橫幅，就改動提供更多資訊。它會在App內展示一段長時間，讓用家「以自己的步伐」閱讀。 公司補充稱：「我們亦會包括更多資訊，嘗試解決我們聽到的、用家的問題。」

它在內文稱，最後WhatsApp將開始提醒使用者檢視新政策及接受更新，以繼續使用這款應用程式。

WhatsApp稱他們正建立的「與商家對話和購物的全新方式」（new ways to chat or shop）完全是非強制的，此外用戶個人訊息會永遠有端對端加密保護，WhatsApp不能讀取或聆聽。

WhatsApp在1月6日向用戶發出「最後通牒」，要求他們同意將帳戶包括電話號碼及所在位置等個人資料與Facebook共享，否則2月8日之後不能用WhatsApp。

WhatsApp雖曾嘗試就此與用家溝通，確保他們個人資料安全，但仍引起強烈反響，包括印度政府部門也致函WhatsApp。此外不少用家決定關閉WhatsApp帳戶，「轉台」至Signal及Telegram等應用程式。在「杯葛潮」發生後，公司1月15日稱，因需要更多時間澄清不實資訊，延遲要求用戶接受條款。

經更新的私隱條款列明WhatsApp將與Facebook共享用戶一些資訊。簡單來說，就是將用戶在WhatsApp上的數據和使用習慣，與母公司Facebook共享，使Facebook能向用戶改善個人化廣告，或植入Facebook其他產品。

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