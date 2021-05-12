以巴衝突｜聯合國和阿盟關注局勢升級　美國譴責哈馬斯襲擊以色列

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-12 09:19

以色列空襲加沙地帶，夷平哈馬斯所用的一棟建築物，殺死最少三名武裝份子。哈馬斯隨後轟炸特拉維夫。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）和阿拉伯國家聯盟5月11日分別發表聲明，關注以巴衝突升級。美國則譴責對以色列的攻擊。

古特雷斯發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）表示，古特雷斯對以巴衝突急劇升級深表關切，對衝突造成以巴雙方愈來愈人傷亡感到悲傷，並向死難者家屬致以同情。

聲明說，以色列安全部隊必須最大限度保持克制，避免過度使用武力。向以色列居民區濫發火箭彈和迫擊炮彈是不可接受的。必須立即停止使局勢不斷升級的行為。聯合國正與有關各方合作，謀求儘快緩和局勢。

阿盟：以色列違反國際法

阿拉伯國家外交部長同日舉行緊急視像會議，討論以色列於耶路撒冷針對巴勒斯坦人的侵犯行為。阿盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）說，會議不僅為了譴責以色列於耶路撒冷和其他巴勒斯坦被佔領土的侵犯行為，而且向國際社會發出明確的信息，即以巴衝突不應該這樣持續下去。他說，以色列的行為違反國際法，侵犯巴勒斯坦人於宗教聖地舉行宗教活動的正當權利。

圖為2021年5月11日，美國白宮新聞秘書普薩基出席記者會。（Getty Images）

美國支持以色列合法自衛權利

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日出席記者會時指，美國譴責哈馬斯和其他組織對耶路撒冷等的攻擊，表明總統拜登（Joe Biden）支持以色列的安全，支持以色列保衛自己和人民的合法權利，形容「這是根本的，永遠不會放棄」，但強調耶路撒冷必須是讓人共存的地方。

普薩基提到，美國希望以兩國方案解決以巴衝突，形容是確保以巴擁有公平和持續和平的唯一方法，「我們相信巴勒斯坦人和以色列人值得同等的自由、安全、尊嚴和繁榮」。