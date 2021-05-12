美國大盜犯逾30宗竊案全程「嘴張開」成特徵　被捕後謎底終解開

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-12 16:26

美國30歲黑人男性普羅維爾（Rockim Prowell）利用易容術，將自己偽裝成白人在洛杉磯地區犯下30多宗竊盜案，於2日落網。

美國哥倫比亞廣播公司CBS報道，警方月初向民眾徵求普羅維爾犯案的監視器畫面，並表示：「之前在影片中看這個小偷的嘴巴總是張開，很奇怪，直到我們抓到他才知道原因。」

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美國霍士新聞（Fox news）指出，警方2日攔截了普羅維爾，在他車上發現了一個口罩和其他竊盜時使用的物品，連車牌也是偷來的。警方搜查他的房屋後又找到失竊的物品，於是將他與其他竊盜案連結在一起。警方目前已釋放普羅維爾，並定25日傳喚他出庭。

網友tsudonymn認為警方釋放普羅維爾太大意，表示：「警方只是抓他做紀錄而已嗎？那逮捕他的意義是什麼？警方該不會只是傳簡訊通知他出庭時間，到時他搞不好會『不小心忘記』出庭，然後繼續犯案。」

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