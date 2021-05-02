韓男被家姐瘋狂碎念超不爽動殺機　斬死棄屍排水溝再盜領存款

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-02 14:00

韓國警方日前偵破一宗逆倫命案！一名年約30多歲的女性去年底在住處遭自己27歲弟弟殺害，事後不但慘遭棄屍屋頂10多天，最後遺體更被載往一處農田排水溝丟棄，事隔5個月才被當地居民發現。警方獲報循線逮捕男子歸案，追查後發現他盜用姊姊手機SIM卡和銀行存款，甚至還阻止母親通報失蹤。

根據韓國《韓聯社》報道，男子和胞姊原本同住在仁川市南洞區的公寓大樓，但姊弟倆長期個性不合，時常發生爭吵，姊姊時常會對弟弟碎念。去年12月在一次爭吵中，弟弟在家裏持凶器朝姊姊連砍數刀致死，案發後將胞姊屍體棄置頂樓10天，期間還上網搜尋可以棄屍的地點。

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經過一連串搜尋後，男子決定把姊姊遺體放進旅遊背包內，並帶到仁川市江華郡三山面席毛島（석모도）的農田排水溝丟棄。今年2月，母親因久未見女兒身影時常詢問，一度打算報警通報失蹤，男子得知後竟盜用姊姊手機和SIM卡，並偽造和胞姊在通訊軟件的對話內容畫面，將截圖傳給母親，使對方相信女兒仍安好，最後因此打消通報失蹤的想法。

直到上月21日下午2時許，席毛島居民在農田進行耕種作業時，赫然發現排水溝出現一具女性屍體和一個背包，立刻通報警方。員警偵辦後查出死者身分，並推測恐是其胞弟所為，研判犯案者在棄屍當下，並未將背包完全關閉，才會導致屍體掉出袋子並漂浮在水面上；經過檢方解剖後，死者是死於凶器造成的大動脈損傷。

警方事後調閱死者手機通聯和金融交易紀錄，推測死者胞弟可能就是殺人凶手，經過一連串調查追蹤後，已在上月29日於慶尚北道安東市逮捕男子，詳細的犯案原因和作案過程，警方目前正全力釐清中。

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