NBC停播2022金球獎促改革　群星圍攻湯告魯斯退還3獎座抗議

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-11 12:56

曾被認為是奧斯卡前哨戰之一的金球獎（Golden Globe Awards），再過兩年就迎來第80屆，然而近日遇上重大危機。由於《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）揭露金球獎主辦單位「荷里活外國記者協會」（Hollywood Foreign Press Association），不足一百位的成員中，竟沒有一位非裔成員，因此惹起各界不滿。先有Netflix揚言在改革前不會再參加頒獎禮、及後應屆迷你劇視帝「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）及「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）相繼公開批評，湯告魯斯（Tom Cruise）還退還3座金球獎獎座，以示抗議。最新指自1996年開始直播金球獎的美國NBC電視台，都宣布停播2022年的頒獎禮。

今屆金球獎因疲情而分開東、西岸同步舉行。（IMDb 圖片）

金球獎一直是荷里活的重要頒獎典禮之一，而決定獎項的責任就落在87位記者組成的「荷里活外國記者協會」。然而這個組織近幾個月來飽受批評，指控他們存有種族歧視及貪腐的情況。而在上星期，這個組織雖然通過改革草案，將新增至少13位黑人成員，務求讓金球獎變得「更多元及包容」：「我們今年打算增加成員到至少100人，並要求至少有13%成員都是黑人記者。」，但仍未能平息多個月來的醜聞，甚至有愈鬧愈大的趨勢。

其實不少荷里活明星都批評頒獎禮不利黑人。（IMDb 圖片）

先有全國廣播公司（National Broadcasting Company）發表聲明，稱不會播放明年的金球獎頒獎禮：「我們相信荷里活外國記者協會會持續致力於充滿意義的改革，然而改革需時，也需要努力，我們強烈認為協會需時把事情改正。因此，全國廣播公司將不會播放2022年的金球獎。在假設協會執行有關改革計畫下，我們的立場會是在2023年轉播。」

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜公開批評協會涉及性別歧視言論，更呼籲大家杯葛協會。（IMDb 圖片）

除了全國廣播公司不轉播第79屆金球獎外，近日Netflix及亞馬遜高層都發起抵制、而「變形俠醫」麥克雷法路及「黑寡婦」施嘉莉祖安遜相繼公開批評，前者表示：「我沒法因為身為金球獎得主而感到驕傲或開心。」；而後者更公開呼籲群星杯葛協會。

應屆迷你劇視帝「變形俠醫」麥克雷法路對身為金球獎得主沒法感到開心。（IMDb 圖片）

事件愈鬧愈大，綜合外媒報道，湯告魯斯已將三座金球獎退還，以示抗議。他曾憑《生於七月四日》（Born on the Fourth of July）及《甜心先生》（Jerry Maguire）兩奪金球獎影帝寶座，及後再憑《人生交叉剔》（Magnolia）成為金球獎最佳男配角。金球獎陷入空前危機，未知各方最後會如何處理。