NBC停播2022金球獎促改革　群星圍攻湯告魯斯退還3獎座抗議

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-05-11 12:56

曾被認為是奧斯卡前哨戰之一的金球獎(Golden Globe Awards),再過兩年就迎來第80屆,然而近日遇上重大危機。由於《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)揭露金球獎主辦單位「荷里活外國記者協會」(Hollywood Foreign Press Association),不足一百位的成員中,竟沒有一位非裔成員,因此惹起各界不滿。先有Netflix揚言在改革前不會再參加頒獎禮、及後應屆迷你劇視帝「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)及「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)相繼公開批評,湯告魯斯(Tom Cruise)還退還3座金球獎獎座,以示抗議。最新指自1996年開始直播金球獎的美國NBC電視台,都宣布停播2022年的頒獎禮。

今屆金球獎因疲情而分開東、西岸同步舉行。(IMDb 圖片)

金球獎一直是荷里活的重要頒獎典禮之一,而決定獎項的責任就落在87位記者組成的「荷里活外國記者協會」。然而這個組織近幾個月來飽受批評,指控他們存有種族歧視及貪腐的情況。而在上星期,這個組織雖然通過改革草案,將新增至少13位黑人成員,務求讓金球獎變得「更多元及包容」:「我們今年打算增加成員到至少100人,並要求至少有13%成員都是黑人記者。」,但仍未能平息多個月來的醜聞,甚至有愈鬧愈大的趨勢。

其實不少荷里活明星都批評頒獎禮不利黑人。(IMDb 圖片)

先有全國廣播公司(National Broadcasting Company)發表聲明,稱不會播放明年的金球獎頒獎禮:「我們相信荷里活外國記者協會會持續致力於充滿意義的改革,然而改革需時,也需要努力,我們強烈認為協會需時把事情改正。因此,全國廣播公司將不會播放2022年的金球獎。在假設協會執行有關改革計畫下,我們的立場會是在2023年轉播。」

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜公開批評協會涉及性別歧視言論,更呼籲大家杯葛協會。(IMDb 圖片)

除了全國廣播公司不轉播第79屆金球獎外,近日Netflix及亞馬遜高層都發起抵制、而「變形俠醫」麥克雷法路及「黑寡婦」施嘉莉祖安遜相繼公開批評,前者表示:「我沒法因為身為金球獎得主而感到驕傲或開心。」;而後者更公開呼籲群星杯葛協會。

應屆迷你劇視帝「變形俠醫」麥克雷法路對身為金球獎得主沒法感到開心。(IMDb 圖片)

事件愈鬧愈大,綜合外媒報道,湯告魯斯已將三座金球獎退還,以示抗議。他曾憑《生於七月四日》(Born on the Fourth of July)及《甜心先生》(Jerry Maguire)兩奪金球獎影帝寶座,及後再憑《人生交叉剔》(Magnolia)成為金球獎最佳男配角。金球獎陷入空前危機,未知各方最後會如何處理。