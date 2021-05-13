曾多次批評特朗普　利茲切尼遭中止共和黨眾議院第三號人物職務

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-13 00:31

美國共和黨眾議院成員5月12日舉行會議，決定中止利茲切尼（Liz Cheney）的少數黨第三號人物的職務。利茲切尼曾多次批評黨友、前總統特朗普（Donald Trump），有消息人士透露，她會在2022年的國會大選爭取連任。

眾議院共和黨人12日經過不足20分鐘的閉門會議後，作出有關決定。利茲切尼之後表示，自己會盡一切能力，阻止特朗普重回白宮。她揚言會極力爭取共和黨重回保守主義的基本原則，強調大家應基於真相前進，而不應一方面擁護憲法，另一方面卻與謊言為伍。

美國共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）5月12日遭黨友中止眾議院第三號人物職務，她之後揚言會繼續阻止前總統特朗普（Donald Trump）再次角逐總統寶座。（Reuters）

現年54歲的利茲切尼是前副總統切尼（Dick Cheney）的女兒，她在2017年晉身國會，立場為傳統的保守派，並支持減稅及發展能源等。而在特朗普執政期間，她不滿美軍撤出敘利亞，以及對方批評傳染病專家福奇（Anthony Fauci）的言論等。

特朗普在去年的總統大選落敗後，利茲切尼曾多次公開批評他有關大選的不實指控，並拒絕遵從共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）停止批評特朗普，一致爭取重奪國會領導權的要求。

共和黨人決定中止利茲切尼的職務後，特朗昔隨即發表聲明，形容對方是個差劣而且對國家毫無貢獻的人，更指她是民主黨的傳聲筒。