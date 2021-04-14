共和黨「奪權」觀察：黑利讓路特朗普　蓬佩奧籌劃訪台

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-04-14 18:00

美國民主黨總統拜登（Joe Biden）執政兩個多月以來，那些下野的特朗普（Donald Trump）政府時期的官員，或者其他積蓄力量已久的共和黨人，都在為接下來的華府權力選舉做準備。通過對2022年中期選舉國會候選人的站台，包括和金主、民調和戰略分析機構的接洽，很多人都在醖釀參加2024年大選共和黨初選。

曾效力於特朗普並很有可能參選的人主要有前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。如果特朗普繼續參選，這些人很有可能重新考慮競選前景。4月12日，黑利在南卡州州立大學回答美聯社記者提問時提到，如果特朗普再次競選，她將放棄尋求共和黨總統候選人提名，轉而繼續支持特朗普。

她這番表態和2月份的説法大相徑庭。國會山遇襲事件後，黑利曾説，特朗普因此「摔得很重」，不會再競選公職。她現在的態度變化凸顯出特朗普在共和黨內依然是無人匹敵的對手。

蓬佩奧在4月11日分享了一邊下西洋棋一邊吃台灣鳳梨乾的生活照。（Twitter@Mike Pompeo）

能在內政外交上和黑利比肩的另一位潛在參選人就是蓬佩奧。此人雖然離開政府，但視線並未離開中國。任何有關中國的爭議，都能被他捕捉，並高調放大。

4月11日，蓬佩奧在Twitter和Facebook貼出了一張一邊吃台灣鳳梨乾、一邊下西洋棋的照片，還配文稱「作為一名自由支持者，享用一些台灣鳳梨乾，將軍（checkmate）」。根據台灣官方的説法和台灣媒體的報道，蓬佩奧所拿的鳳梨乾產自台南，由台灣駐美代表蕭美琴3月31日在台灣駐美代表官邸雙橡園接待蓬佩奧時奉送。

蓬佩奧這種生活化的「暗示」得到了台灣政府的積極回應。台灣政府也對蓬佩奧即將訪台給出了肯定的答覆。台南市政府和一些地方議員甚至希望蓬佩奧能在7月前訪問台灣，以便品嚐新鮮的台灣菠蘿。

台灣駐美代表處接待蓬佩奧前，也曾接待了黑利。由此可以看出，台灣政府正在美國多方面下注，為接下來的美國權力更迭提前做好相關牽線工作。

Taiwan and America share the same values of freedom and democracy. Like in America, Taiwan's citizens can speak and live freely. It was an honor to meet with @bikhim to talk about our friendship with the Taiwanese people and the ways it can grow even stronger. pic.twitter.com/Qdfv82MPk6 — Nikki Haley (@NikkiHaley) March 16, 2021

黑利和蓬佩奧離開政府後，開始活躍在地方，為各州議會共和黨候選人站台，或者和保守團體及金主拉近關係。如果特朗普放棄再次競選，共和黨陣營就是一次開放式的競爭，他們兩人將是熱門人選。

兩人在外交上都有一定的經驗。但為了競爭，蓬佩奧會標榜自己的對華強硬立場、親以色列立場、同金正恩的接觸等，這在他看來都會是他的政治優勢。其中，對華強硬的立場主能利用台灣來實現。如果蓬佩奧訪問台灣，他再一次擦亮了自己的「抗華」標籤。

台灣政府有人認為，蓬佩奧擔任國務卿期間大幅推動台美關係改善，理應受到禮遇。但是，台灣應該清楚認識到，蓬佩奧親台主要還是為自己積累政治資本，因為短期內華府輿論氛圍和國內民意訴求都要求美國對華強硬。

而且，蓬佩奧任內的挺台行為主要集中在選舉季，意在配合打中國牌。他離任後又到訪台灣，也是一種冷戰式的做法，投機性強，意識形態色彩濃厚。但和以往到訪美國的前政府官員和議員一樣，台灣在這個過程中究竟能夠得到什麼呢？這或許就連美國人自己也説不準。