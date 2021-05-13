新冠肺炎｜獨立調查報告：世衛本應可以阻止疫情擴散

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-13 04:38

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發超過一年，全球至今有超過1.59億人受感染、逾330萬人喪生。世界衛生組織（WHO）的獨立審視委員會5月12日公布最終報告，指世衛本應可以阻止疫情擴散，並批評該組織與各國政府的抗疫方式。

有關報告由大流行防範和應對獨立小組（IPPR）撰寫，當中提到世衛的緊急委員會在去年1月22日舉行首次會議時，就應該宣布中國出現的疫情為國際關注公共衛生事件，而不是等待到1月30日才公布。

報告指出，世衛公布國際關注公共衛生事件後的一個月，各國都沒有採取適當措施阻止病毒散播，而且世衛亦受到規例所限，將旅遊限制列為最終手段，亦令歐美地區浪費整個2月，直到當地的醫院開始出現大量確診病人後才採取行動。

有份撰寫報告的新西蘭前總理克拉克（Helen Clark）提到，世衛獲賦予的權力不足，稱如果當局可以更快速和廣泛地實施旅遊禁令，或可明顯阻止病毒快速在全球散播。

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報告同時認為，各國的醫療系統原本應為病人增加而有所準備，但全球大部分地方卻陷入爭相搶購保護裝備及藥物等物資。

對於如何防止再次爆發類似的疫情，報告建設成立一個全球威脅委員會，賦予權力向抗疫不力的國家問責。另外亦應建立疾病監察系統，在不受涉事國家影響的情況下公布相關資訊；同時需要將疫苗列為公共物品等。

另外報告亦建議改革世衛總幹事的任期制度，認為應由現時的5年任期和可連任一次，改為不可連任的7年，保護秘書長不受會員國的政治影響。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）感謝委員會的貢獻，稱期待與成員國討論報告內容，希望建立一個更強大的世衛，以及一個更健康、安全及公平的未來。